Osório registra primeiro caso de Dengue

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na terça-feira (1), o primeiro caso de Dengue na cidade em 2025. Segundo a pasta, trata-se de um caso autóctone, ou seja, contraído no município. A vítima teria sido atendida no Posto do bairro Caravágio. Após ela realizar o teste, a suspeita foi notificada no último dia 20 de março, sendo a confirmação ocorrida nesta semana. Vale ressaltar que a mulher, a qual não teve a idade divulgada, passa bem.

Os principais sintomas da doença são: Febre alta; Dor de cabeça intensa, principalmente atrás dos olhos; Dores musculares e articulares intensas; Mal-estar generalizado; Náuseas e vômitos; Manchas vermelhas no corpo; Falta de apetite; e Prostração, caracterizada por cansaço extremo. Em caso de algum desses sintomas, a pessoa deve procurar, imediatamente, a Unidade de Saúde mais próxima. Vale ressaltar que Osório, assim como nenhum município do Litoral, foi contemplado com a vacina da Dengue.

Somente neste ano, a equipe de Vigilância em Saúde do município já identificou 38 focos do Aedes Aegypti, mosquito hospedeiro do vírus transmissor de diferentes doenças, incluindo a Dengue. Os focos foram registrados nas seguintes localidades: Albatroz, Atlântida Sul, BellVille, Bosques do Albatroz, Caravágio, Farroupilha, Glória, Medianeira, Parque da Lagoa, Pitangas e Sul Brasileiro. Lembrando que em 2024 a cidade registrou 116 casos de Dengue.

NÚMEROS

No Rio Grande do Sul, até quarta (2), foram registradas cerca de 22,3 mil notificações, sendo registrados mais de 4,3 mil casos de Dengue. Desse total, aproximadamente 3,9 mil são autóctones (contraídos dentro do Estado). Além disso, outros 10,3 mil casos seguem em investigação. Até o momento, uma morte foi registrada pela doença, ocorrida em Porto Alegre.

No Litoral Norte gaúcho, foram registradas 218 notificações de Dengue. Ao todo, 37 casos foram confirmados, sendo 21 autóctones. Além disso, 32 casos seguem em investigação. Dos casos confirmados, Tramandaí lidera o ranking, com 10, seguido por Capão e Torres, ambas as cidades com seis casos de Dengue confirmados. Também aparecem na lista, os seguintes municípios: Cidreira e Xangri-lá, com três casos; Santo Antônio da Patrulha e Três Cachoeiras, com dois casos; além de Capivari do Sul, Caraá, Osório, Palmares do Sul e Terra de Areia, todos com um caso confirmado cada.

PREVENÇÃO

Além das visitas diárias, os agentes de Saúde têm realizado coletas quando são encontradas larvas na água. Após, os dados são incluídos no sistema, que delimita a área de maior risco que deve ser visitada para diminuir os focos do Aedes Aegypti. Fora o caso confirmado, Osório tem cinco casos suspeitos, os quais seguem em análise. Apesar dos baixos números em comparação com outros municípios, a prefeitura osoriense alerta a população para que fique atenta ao mosquito e que cada um faça a sua parte:

– Mantenha caixas, tonéis e barris de água bem tampados;

– Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada;

– Não jogue lixo em terrenos baldios;

– Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as sempre com a boca para baixo;

– Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje e calhas entupidas;

– Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda;

– Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva;

– Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água;

– Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana;

– Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência;

– Piscinas e fontes decorativas devem ser sempre limpas e cloradas;

– Sempre que possível evite o cultivo de plantas como bromélias ou outras que acumulem água em suas partes externas.

CRÉDITOS: Divulgação