Osório FC estreia com uma vitória e uma derrota na Liga Metrópole

OSÓRIO – O estádio Wilmar Velho Pacheco recebeu na tarde de domingo (30/03), a abertura da Liga Metrópole de Futebol. A competição de Base conta com a participação de 10 equipes de diferentes regiões do Estado. Um dos representantes do Litoral Norte gaúcho, o Osório FC recebeu a equipe do Gaúcho (Ivoti) para a disputa de duas partidas.

Na categoria Sub-11, após sair perdendo, a equipe osoriense conseguiu a virada e saiu com o triunfo pelo placar de 2 a 1. O jogo foi disputado em dois tempos de 25 minutos cada. A primeira chance da partida foi do Osório. Aos três minutos, Ramon cobrou falta no lado esquerdo do campo e a bola acabou indo por cima do gol.

A resposta do Gaúcho saiu aos 7min. Tobias recebeu em velocidade e cara-a-cara com Emanuel, chutou para defesa do goleiro da equipe osoriense. Porém, quatro minutos depois, Tobias tabelou com Gabigol e tocou na saída de Emanuel para abrir o marcador: 1 a 0 Gaúcho.

Aos 14min, quase sai o segundo dos visitantes. Em contra-ataque, Tobias avançou em velocidade e, na entrada da área, finalizou para defesa de Emanuel. Já no rebote, o atacante chutou de primeira e a bola acabou indo direto para fora. Aos 17min, o Osório colocou a bola na área, Otávio cabeceou e o goleiro Vitor defendeu em dois lances.

Entretanto, um minuto depois, saiu o empate dos donos da casa. Otávio lançou Inácio, que cruzou rasteiro para Benedetti chutar no canto e deixar tudo igual: 1 a 1. Já no final da primeira etapa, quase que o Gaúcho volta a frente. Após lançamento longo, Gabigol chutou cruzado e Emanuel fez uma defesaça, salvando o time do Osório.

SEGUNDO TEMPO

O Gaúcho voltou com tudo do intervalo. Aos quatro minutos, Gabigol cobrou falta do lado esquerdo do campo e Emanuel defendeu. Na sequência, a bola sobrou David dentro da área, que de primeira chutou por cima do gol. Já aos 6min, Enzo cruzou, Emanuel tirou de soco, Rodrigo finalizou no canto e a bola passou perto da trave. E quem não faz leva. Aos 8min, Vinicius entrou sozinho na área e chutou cruzado, a bola tocou no pé da trave e entrou: 2 a 1 Osório.

Aos 12min, Tobias entrou na área em velocidade, mas o zagueiro Otávio foi perfeito no bote, pegando só a bola, salvando o Osório de levar o empate. O Gaúcho seguiu com a bola, mas sem levar muito perigo ao gol de Emanuel. No final da partida, a equipe da casa teve duas chances para matar o confronto, mas os chutes de Pedro e Benedetti pararam em Vitor.

Já nos acréscimos, a arbitragem não deu toque de mão do jogador do Gaúcho e, em seguida, marcou falta contra o Osório. No último lance da partida, Enzo cobrou falta direto e Emanuel defendeu, confirmando a vitória do Osório FC pelo placar de 2 a 1.

DERROTA NO SUB-13

No segundo jogo da tarde, o time Sub-13 do Osório FC acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0. Diferente do Sub-11, o jogo dessa categoria foi disputado em dois tempos de 30 minutos cada. O primeiro lance da partida foi da equipe osoriense. Aos 2min, após cobrança de escanteio, Miguel finalizou e Matiola segurou firme. Um minuto depois, em bola longa, o zagueiro do Gaúcho furou, João chutou de primeira e a bola foi fora.

A primeira chance do Gaúcho saiu aos sete minutos. Aproveitando cobrança de escanteio, Pietro cabeceou e o goleiro Pietro do Osório foi no canto para fazer a defesa. Na jogada seguinte, Vitor Franke cobrou falta para os visitantes e dessa vez Pietro só olhou a bola ir por cima do gol. Depois disso, o primeiro tempo seguiu com muita marcação pelo lado das duas equipes, mas sem chances de gol.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou animada e, logo aos quatro minutos o Gaúcho abriu o placar. Murilo cobrou falta direto e o goleiro Pietro aceitou: 1 a 0 para o time de Ivoti. A resposta do Osório saiu três minutos depois, mas a falta cobrada por Gustavo saiu por cima do gol. Um minuto depois, quase saiu o segundo dos visitantes. Em lance de bate-rebate na área, a bola sobrou para Keiri, que de primeira finalizou para fora.

Aos 12min, Medina (Gaúcho) recebeu lançamento, entrou na área, chutou no alto a bola explodiu na trave. O Osório respondeu com um chute de longa distância, aos 17min, onde o goleiro Matiola por pouco não jogou a bola para dentro do gol.

Com dificuldades para sair jogando, o Osório abusava das faltas. Mas, foi em uma falta para o time osoriense que quase saiu o gol de empate. Aos 25min, a bola foi levantada para a área e, depois de passar por todo mundo, Enzo, livre na segunda trave, acabou cabeceando para fora.

Aos 30min, em outra falta a favor do Osório, Gustavo chutou direto para fora. Já nos acréscimos, em nova falta a favor da equipe osoriense, a bola foi jogada para dentro da área e Augusto acabou finalizando em cima da marcação. E não teve tempo para mais nada, com o Osório FC sendo derrotado pelo Gaúcho por 1 a 0.

Equipe Sub-13 do Osório FC acabou sendo derrota pelo time do Gaúcho pelo placar de 1 a 0.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues