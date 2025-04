Unicnec receberá evento sobre Autismo

OSÓRIO – Na terça (2) foi celebrado o Dia Mundial do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e dá início à campanha ‘Abril Azul’. A ação tem objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e combater o preconceito.

Durante a Semana Municipal do Autismo, a prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação (SME), estará realizando uma série de atividades no município. Nesta quinta-feira (3), o auditório Romildo Bolzan, no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), receberá um evento dedicado à valorização da neurodiversidade. O evento está marcado para iniciar às 18h e 30min e será aberto a toda comunidade osoriense.

Na ocasião, serão realizadas atividades interativas, culturais e será feita a entrega dos cordões de girassol e quebra-cabeça, promovendo a inclusão e empatia. “O cordão de girassol identifica pessoas com deficiências ocultas, como autismo, TDAH, dislexia, transtornos de ansiedade ou doenças crônicas e o cordão de quebra-cabeça é associado à conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o símbolo do quebra-cabeça reflete a diversidade e a complexidade do espectro”, explica o coordenador de Educação Especial da SME, Douglas Rodrigues.

SEMANA DO AUTISMO

A programação segue até sexta (4), com diversas atividades nas Escolas Municipais, incluindo: Cine Debate, Roda de Conversa, Circuitos Sensoriais e Oficina de Brinquedos Adaptáveis. Vale ressaltar que a Rede Municipal de Ensino possui cerca de seis mil estudantes matriculados. Destes, 241 pertencem a Educação Especial, sendo 135 autistas.

Atividades seguirão sendo realizadas nas escolas até sexta-feira (4).

CRÉDITOS: PMO