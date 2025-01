Suspeitos de participação em homicídio são presos

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última quinta-feira (16), no Litoral Norte gaúcho, a Operação Callidus. A ação visa o combate a homicídios na região. Durante os trabalhos foram cumpridos mandados de busca e apreensão, assim como de prisão preventiva.

Ao todo, dois indivíduos foram presos nos municípios de Caraá e Osório. Segundo a PC, ambos são suspeitos de envolvimento na morte de um homem ocorrida em outubro de 2023, em Tramandaí. A vítima teria sido contratada pelos criminosos para realizar um serviço de lavagem automotiva.

Na ocasião, o trabalhador, acompanhado dos sujeitos, iria até a casa dos “clientes” para pegar os veículos. Porém, ele acabou sendo rendido na Avenida Perimetral, na Zona Sul de Tramandaí. Após sair do carro, o homem sofreu vários disparos de arma de fogo. Não bastasse isso, os criminosos atearam fogo no corpo da vítima, assim como no automóvel dela.

A partir daí a Polícia passou a investigar o caso, conseguindo prender os suspeitos somente na semana passada. Além dos presos, um terceiro homem também suspeito de envolvimento no crime também foi identificado. Vale ressaltar que ele já se encontrava detido por outro crime. Conforme o delegado Alexandre Souza, o responsável pelo caso, os três indivíduos seguirão presos preventivamente e a disposição da Justiça até que as investigações sejam concluídas.

CRÉDITO: CBM