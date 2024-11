Veículo pega fogo na BR-290

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado no final da tarde de quarta-feira (30/10), após um veículo pegar fogo no quilômetro 12 da BR-290 (Freeway). Segundo informações, o automóvel Ford Focus seguia no sentido Porto Alegre – Litoral, quando, no limite com Santo Antônio da Patrulha, as chamas iniciaram. Imediatamente, o motorista do carro e a passageira conseguiram sair do veículo, não se ferindo. O casal acionou os agentes CBM que, rapidamente se dirigiram até o local e conseguiram controlar as chamas. O trecho precisou ser parcialmente bloqueado até o trabalho dos bombeiros. O automóvel ficou completamente destruído. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

CRÉDITO

CBM