Três pessoas são presas durante ação conjunta entre PC e BM

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), em parceira com a Brigada Militar (BM), realizou uma ação durante a tarde de segunda-feira (28/10). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão, sendo uma mulher e dois homens presos. Com o trio foram apreendidos: dezenas de entorpecentes, uma arma, cinco munições, três aparelhos celulares e aproximadamente mil reais em dinheiro. Os criminosos, que pertencem a uma facção ligada ao tráfico de drogas na região, foram levados à Delegacia de Polícia (DP) do município e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Osório apreendeu drogas, arma, munições, celulares e cerca de mil reais.

CRÉDITO

PC