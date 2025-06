Veículo é danificado no Centro da cidade

OSÓRIO – Uma Kombi foi encontrada amassada e com os vidros quebrados no final da tarde de sábado (7), no Centro da cidade. O veículo estava estacionado no cruzamento entre as Ruas Machado de Assis e Jorge Dariva. Segundo informações, os estragos teriam sido ocasionados por um caminhão ao realizar uma manobra de conversão na via.

A Kombi pertence a empresa Jerusa Festas. A proprietária, Jerusa Schneider, comentou que irá utilizar um carro emprestado para trabalhar enquanto não conseguir consertar o seu veículo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município e a Polícia Civil (PC) já deu início às investigações.

CRÉDITO: Divulgação