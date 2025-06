Veículo pega fogo na ERS-040

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de quinta-feira (5), após um caminhão pegar fogo na ERS-040, em Capivari do Sul. De acordo com o CBM, o veículo Ford Transit, com placas de Viamão (na região Metropolitana), trafegava pelo quilômetro 46 da rodovia, quando as chamas tiveram início na parte da cabine.

Com auxílio de motoristas que passavam pelo local, o condutor do caminhão conseguiu escapar sem sofrer nenhum ferimento. Em trabalho rápido, os bombeiros conseguir conter as chamas. Porém, o veículo ficou completamente destruído. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

CRÉDITO: Logan Backes