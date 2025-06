Três homens são presos por furto

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na noite de sexta-feira (6), após uma residência ter sido furtada em Torres. O crime foi registrado na Estrada dos Cunhas, no município de Torres. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e abordaram um automóvel GM/Corsa de cor prata.

No veículo estavam três homens, de 27, 31 e 36 anos. Conforme a Brigada Militar (BM), o primeiro não possuía antecedentes criminais. O segundo, possuía passagens por roubo, dano qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Já o mais velho, tem antecedentes por receptação, violação de domicílio e tráfico de entorpecentes.

Com o trio foram apreendidos dois celulares, um aparelho de som, uma televisão e uma quantia em dinheiro, assim como um pé de cabra. Segundo a BM, o objeto teria sido utilizado para quebrar a porta de vidro do imóvel furtado. Além do material, o carro utilizado pelos assaltantes também foi recolhido.

Os três homens acabaram sendo presos e levados a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para registro de ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos e um automóvel GM/Corsa de cor prata.

CRÉDITOS: BM