Traficante é preso no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sábado (7), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Rio dos Sinos, em Caraá, quando avistaram um homem em atitude suspeita e resolveram abordá-lo.

Conforme a BM, durante a ação, o indivíduo tentou se livrar de uma bolsa que estava carregando, a qual possuía porções de entorpecentes e outros objetos. Ao todo, foram apreendidos: uma balança de precisão, 17 porções de maconha, dois aparelhos celulares e um rolo plástico para embalar as drogas.

Diante dos fatos, o homem, de 18 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM