Veículo bate em viatura da Polícia Penal

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde de quarta-feira (18), na região central do município. A colisão ocorreu entre as Ruas Jorge Dariva e Quinze de Novembro, na esquina da Delegacia de Polícia Civil (PC), próximo à Estação Rodoviária da cidade.

Um automóvel Fiat Uno acabou colidindo na lateral de uma viatura da Polícia Penal que estava estacionada para transporte de apenados. Apesar do susto, o condutor do carro e uma criança, que estava no banco de trás do Uno, não se feriram, não havendo necessidade de receber atendimento médico. Devido ao acidente, o trecho precisou ser bloqueado, sendo liberado somente após a retida dos veículos.

CRÉDITO: Divulgação