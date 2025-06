Vice-governador e deputado osoriense discutem demandas do Litoral

Na última quarta-feira (18), o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) esteve reunido com o vice-governador Gabriel Souza para discutir algumas importantes demandas do Litoral Norte gaúcho. Entre as pautas, a principal apontada pelo parlamentar osoriense foi a mudança do início do calendário escolar da Rede Estadual em 2026.

Para quem não sabe, o Governo gaúcho anunciou recentemente que as aulas nas Escolas Estaduais iniciarão no ano que vem a partir de 18 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas). Segundo Luciano, caso se confirme, a data irá trazer prejuízo econômico para a região, além de gerar transtorno para as famílias que estarão de férias neste período.

Durante a conversa, o vice-governador se mostrou sensível ao pleito e destacou que buscará o diálogo com a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, para que as aulas iniciem na quarta seguinte, ou seja, no dia 23 de fevereiro.

ERS-484: De acordo com o deputado Luciano, o Governo do Estado sinalizou que irá realizar a pavimentação de parte da rodovia, até a Barra do Ouro, localidade de Maquiné. O dinheiro para a obra será utilizado do Fundo de Reconstrução do Rio Grande (Funrigs). Criado por meio do Decreto 57.647, o fundo tem objetivo de segregar, centralizar e angariar recursos destinados para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes dos eventos climáticos.

CRÉDITO: Pietro Marques