Banrisul apresenta proposta de instituto para apoiar cultura e projetos sociais no RS

O Banrisul apresentou na manhã de quarta-feira (25), a proposta de criação do Banrisul Cultural, iniciativa que representa um novo marco na relação do banco com a sociedade gaúcha. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada no Salão Nobre da instituição, com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, secretárias estaduais, dirigentes do banco e representantes de diversos setores da sociedade. Para que a criação do Instituto se concretize, o Governo do Estado encaminhará um projeto de lei à Assembleia Legislativa, formalizando o processo de fundação da nova entidade.

Durante o evento, o banco também anunciou a destinação de R$ 10 milhões para um programa de restauro, reforma, manutenção e modernização de bibliotecas públicas localizadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Parte dessas bibliotecas foi afetada pelas enchentes de 2024. Segundo o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, muitas instituições sofreram danos severos em suas estruturas e acervos. Além das unidades diretamente impactadas pelas cheias, o Banrisul também apoiará bibliotecas históricas e tradicionais que, mesmo não atingidas, desempenham papel essencial na promoção da leitura, da cidadania e da preservação cultural.

Para o governador Eduardo Leite, os anúncios do Banrisul fazem total sentido para o banco, clientes, portfólio e negócios. “Essa é melhor forma de entregar valor e também de poder ajudar a preservar a memória, fomentar políticas culturais, estar ligado às diversas manifestações artísticas em todas as comunidades do nosso Rio Grande, algo que o banco já faz historicamente. Agora, vamos poder fazer com a forma melhor estruturada, mais transparente e com uma estrutura própria adequada para isso.”, destacou.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, destacou que o investimento nas bibliotecas é mais do que uma resposta às perdas causadas pelas enchentes. “É um gesto de reconhecimento à importância desses espaços como centros de conhecimento, inclusão social e memória. Nosso compromisso é com a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas também com o fortalecimento das instituições que formam a base do desenvolvimento humano”, afirmou.

BANRISUL CULTURAL

A proposta de criação do Banrisul Cultural tem como objetivo reforçar o compromisso histórico da instituição com o desenvolvimento social, econômico e cultural do Rio Grande do Sul. “A partir da aprovação do projeto, o Banrisul terá um braço institucional dedicado exclusivamente ao fomento, apoio e difusão de projetos culturais e sociais em todo o Estado. Estamos dando um passo importante para fortalecer ainda mais os vínculos que o Banrisul mantém com a comunidade gaúcha”, afirmou Lemos.

Além de promover o acesso à cultura e valorizar a diversidade de expressões artísticas, o Banrisul Cultural terá como foco estimular a inclusão social, apoiar a formação de profissionais da área cultural, preservar o patrimônio histórico e incentivar novas linguagens artísticas. A iniciativa também prevê o apoio a projetos de cunho assistencial, ampliando o alcance social das ações do banco. “Cultura é desenvolvimento, é educação, é inclusão. Ao investir na cultura, estamos também investindo em geração de renda, em empregos e na construção de uma sociedade mais justa e preparada para o futuro”, completou.

O modelo jurídico que deverá ser proposto em projeto de lei para o Banrisul Cultural é o de associação civil sem fins lucrativos, com o Banrisul como instituidor e suas empresas controladas como mantenedoras. A nova estrutura permitirá ao Banrisul organizar, de forma permanente e estruturada, suas iniciativas de apoio cultural e social, com governança transparente e foco em resultados de longo prazo.

O presidente do Banrisul ressaltou ainda o valor simbólico e prático da proposta como uma resposta ao momento atual do Rio Grande do Sul, especialmente diante dos desafios sociais e econômicos vividos pelo Estado. “Sabemos da importância que a cultura tem na reconstrução do nosso Estado, seja pelo fortalecimento da autoestima coletiva, seja pela sua capacidade de gerar oportunidades. O Banrisul Cultural nasce com esse espírito: contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento e com a qualidade de vida da população gaúcha”, concluiu.

À FRENTE DO PROJETO

Durante a coletiva, o banco também anunciou a chegada de Beatriz Araújo, ex-secretária estadual da Cultura, que ficará responsável por liderar o processo de estruturação e implantação do Banrisul Cultural.

Ex-secretária estadual da Cultura do Rio Grande do Sul (de 2019 até maio de 2025), Beatriz tem uma trajetória reconhecida na gestão pública e no setor cultural, com ampla experiência em políticas culturais, fomento, patrimônio histórico e articulação com instituições públicas e privadas. Gestora cultural, ela será a responsável por coordenar as próximas etapas do projeto, incluindo o diálogo com o setor cultural e a formatação das diretrizes operacionais do futuro instituto.

CRÉDITO: Divulgação