SESSÃO DE AUTÓGRAFOS ESPECIAL DE SORAIA HANNA.

Soraia Hanna recebe lideranças e autoridades em sessão especial de autógrafos de novo livro

Critério Editorial assina a produção da obra “Gerindo crises, construindo reputação”, estreia da jornalista e especialista em gestão de crise como escritora

A jornalista e sócia-diretora executiva da Critério – Resultado em Opinião Pública, Soraia Hanna, recebeu convidados nesta quarta-feira (26) para uma sessão especial de autógrafos da obra “Gerindo crises, construindo reputação”. Fruto de 25 anos de atuação na gestão de comunicação, reputação e crises no setor público e privado, o livro foi produzido pela Critério Editorial.

“Quem tiver a oportunidade de ler o livro poderá entender a dimensão estratégica para mitigar riscos ou para saber enfrentar a tempestade com a serenidade necessária para seguir em frente. E, nessa jornada, um apoio profissional qualificado para auxiliar a tomada de decisões pode significar o triunfo ou a derrocada”, explica a escritora, natural de São Vicente do Sul (RS).

O encontro reuniu os ex-governadores Germano Rigotto, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Júnior e Yeda Crusius, além do ex-vice-governador José Paulo Cairoli. Soraia atuou nos governos Britto, Rigotto e Tarso Genro, além de ter liderado a comunicação do Banrisul no governo de Yeda Crusius e ter sido assessora de imprensa na Assembleia Legislativa. Atualmente na Critério, ela lidera atendimentos de alta complexidade para empresas e instituições, com foco em fortalecimento de imagens e gerenciamento de crises.

“Não há pessoa melhor para efetivamente escrever um livro como esse do que a Soraia. Quem está na linha de frente nesses processos e entende qual é a melhor forma de enfrentá-los sabe o quanto são cruciais para o reforço da reputação de uma empresa ou de um líder. E a experiência da Soraia é incomparável”, detalhou o ex-governador Germano Rigotto.

Também estiveram presentes líderes públicos e empresariais, como o secretário-adjunto da Casa Civil do governo do Estado, Gustavo Paim, o deputado federal Márcio Biolchi, o deputado estadual Felipe Camozzato, a secretária municipal da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, os desembargadores Marcelo e Alessandra Bertoluci, o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, a superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento, Melina Schuch, o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, os prefeitos Sérgio Chesini (Garibaldi), Jonas Tomazini (Farroupilha) e Luiz Zaffalon (Gravataí) e o vice-prefeito Rodrigo Busato (Canoas), procuradores do Estado e representantes de escritórios de advocacia de renome no Rio Grande do Sul.

Do setor de comunicação, o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, o diretor de redação do Grupo Sinos, Igor Muller, a diretora do Grupo de Diários, representando a ADI, Sandra Vieira da Cunha, os jornalistas Daniel Scola, Flávio Dutra, Flávio Pereira e o publicitário Nenê Zimmermann, entre outros convidados.

Publicado pela Critério Editorial em parceria com a Editora AGE, o livro faz uma imersão nos bastidores da comunicação em seus momentos mais desafiadores. A obra se organiza em três partes complementares, entrelaçando relatos reais, depoimentos, reflexões estratégicas e lições práticas sobre reputação, comunicação e liderança.

A publicação está disponível no site da Editora AGE neste link e em breve nas principais livrarias do país.

https://www.editoraage.com.br/administracao-e-negocios/gerindo-crises-construindo-reputacao-2139/p