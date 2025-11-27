Banrisul reinaugura agência Caergs

Com novo conceito de atendimento e foco na experiência do cliente, após a enchente, agência reinaugurada volta a atender as mais de 5 mil pessoas que circulam diariamente pelo Centro Administrativo Fernando Ferrari.

O Banrisul reinaugurou, nesta quinta-feira (27), a agência Caergs, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre. Após ser atingida pela enchente histórica do ano passado, a unidade reabriu suas portas totalmente revitalizada e alinhada ao novo modelo de atendimento do Banrisul, que integra tecnologia, proximidade e humanização. Com a circulação média de 5 mil pessoas por dia, entre servidores públicos, visitantes e cidadãos que buscam diferentes serviços no CAFF, a modernização da agência propõe ambientes mais eficientes, acessíveis e preparados para o futuro do atendimento bancário.

A agência Caergs é a primeira agência do Banrisul a operar integralmente no novo conceito de espaço aberto, com menos barreiras visuais, com ambientes compartilhados e pensados para aproximar ainda mais clientes e equipes. Nesse formato, o atendimento se torna mais humano, qualificado e acessível, permitindo interações mais diretas e transparentes – um diferencial especialmente importante em um momento em que grande parte das relações bancárias ocorre por meios digitais.

A proposta prioriza o atendimento phygital, que combina interação humana qualificada com soluções tecnológicas que agilizam o dia a dia dos clientes. A arquitetura do espaço privilegia luz natural, fluidez de circulação e áreas de convivência que facilitam o acesso às equipes, incentivando relações mais colaborativas e acolhedoras. A agência também conta com acesso WiFi para todos os clientes.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o espaço marca a superação dos impactos causados pela enchente. “A reinauguração da agência Caergs representa um gesto de reconstrução, de cuidado e de comprometimento com a população gaúcha. O Banrisul atravessou junto com o Estado um dos momentos mais difíceis de sua história recente, e hoje mostramos, na prática, que seguimos ao lado dos nossos clientes”, afirma.

Entre as novidades do modelo, o Banrisul passa a oferecer caixas eletrônicos que também atendem clientes de outros bancos, por meio da parceria com a rede Banco24Horas. Na agência Caergs, é possível realizar saques sem cartão e depósitos em tempo real, sem envelope, oferecendo mais rapidez, autonomia e segurança através dos caixas eletrônicos recicladores da Tecban. A tecnologia reduz filas, aprimora a experiência de atendimento e amplia a oferta de serviços para as milhares de pessoas que circulam diariamente pelo CAFF.

CRÉDITO DAS FOTOS: Tiago Pereira