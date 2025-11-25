Copa Osório de Futsal conhece finalistas das categorias de Base

OSÓRIO – Dando continuidade à Copa Osório de Futsal, o Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu na noite de segunda-feira (24), as semifinais das categorias de Base. Ao todo, oito partidas definiram os últimos finalistas na competição. Assim como na primeira fase, os jogos do Sub-08 e 10 foram realizados em dois tempos de 12 minutos cada. Já os das categorias Sub-12 e 14 passaram para dois tempos de 15min.

No Sub-08, o Abade confirmou o favoritismo e garantiu as suas duas equipes na decisão do título. O time A fez 6 a 0 para cima do Águia Dourada. O goleiro Brayan bem que tentou frear os ataques do Abade, mas, aos 8min, Miguel Silveira recebeu na lateral, limpou a marcação e tocou para Lorenzo dentro da área abrir o placar: 1 a 0. Um minuto depois, Miguel Chile chutou, Brayan defendeu e, no rebote, Miguel Silveira fez 2 a 0. Já as 11min, Silveira recebeu de Joca e fez o terceiro dele e do Abade no jogo. Faltando 26 segundos para o término da primeira etapa, Lara, de pênalti, fez o 4 a 0.

No segundo tempo, aos 6min, o Abade teve a chance para ampliar. Em outra cobrança de pênalti, o goleiro Artur chutou no meio e Brayan defendeu e, no rebote, Artur acertou a trave. Porém, um minuto depois, o Abade A conseguiu ampliar. Em bate-rebate na área, Lorenzo acabou chutando para o gol: 5 a 0. Faltando 55 segundos para o final da partida, Joca recebeu na frente e tocou no canto para fazer o 6 a 0, dando números finais ao confronto.

Já o time B do Abade foi mais econômico, vencendo o Milan por 3 a 0. A equipe só precisou de cinco minutos para definir o jogo. Logo no início, Pedro cobrou lateral direto para o gol, a bola desviou na defesa do Milan e entrou: 1 a 0. Aos 4min, após escanteio batido para a área, Theo chutou de primeira para ampliar: 2 a 0. Um minuto depois, Theo recebeu de Marcelo dentro da área, o camisa 09 do Abade-B chutou cruzado, Benhur tentou afastar de carrinho e acabou marcando contra, cedendo o 3 a 0, gol que confirmou a vitória do Abade-B.

SUB-10

O Abade também garantiu vaga para a final do Sub-10. Em outro duelo contra o Milan, o time levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Logo aos 3min, Guilherme chutou, Érica defendeu e, no rebote, Xavier abriu o marcador. Dois minutos depois, em jogada de escanteio, Maidano desviou e Guilherme completou para as redes: 2 a 0. O Abade até teve chances para ampliar, mas a goleira Érica acabou fazendo boas defesas, evitando um placar mais amplo.

O adversário do Abade na final será o Conexão, que goleou o Águia Dourada por 8 a 0. Igual um rolo compressor, o time não deu chances para o adversário, construindo o placar em apenas 10 minutos de partida. Miguel Pires foi mais uma vez o destaque. O atacante do Sub-10 do Internacional marcou cinco gols, se isolando ainda mais como artilheiro da categoria.

Aos 2min, Pires recebeu na frente e tocou no canto do goleiro para abrir o placar: 1 a 0. Um minuto depois, aproveitando passe errado do Águia, Lukinhas passou pelo marcador e fez o segundo. Aos 4min, em outro passe errado do adversário, Lukinhas chutou no canto para fazer 3 a 0. Aos 5min e 30seg, Gregori chutou cruzado e Pires de carrinho fez o quarto.

Aos 7min, Lukinhas passou por dois e tocou para Pires finalizar na trave, e, no rebote, Gregori marcou o 5 a 0. Logo na sequência, Pires recebeu na entrada da área e tocou por cobertura para marcar o sexto gol do Conexão. Aos 8min, em chute de fora da área, o goleiro do Águia defendeu, a bola bateu em Pires e entrou: 7 a 0. Já aos 10min do primeiro tempo, Pires, cara a cara com o goleiro, chutou no canto para fazer o oitavo, dando números finais a partida.

SUB-12

O Ferreira garantiu vaga na decisão ao bater o Cesa/Cruzeiro por 6 a 1. Em um começo arrasador, o Ferreira precisou de apenas 26 segundos para abrir o placar. Arthur Vargas recebeu no meio e chutou forte para fazer 1 a 0. Aos 2min e 30seg, Vargas passou por dois marcadores e tocou para Otavio ampliar: 2 a 0.

Aos 4min, Vinicius chutou, Davi defendeu e, no rebote, Vargas fez o terceiro do Ferreira. Aos 8min, em escanteio batido para trás, Giboski acertou um chute cruzado, fazendo o 4 a 0. Já aos 12min, depois de chute na trave, Arthur Vargas tentou três vezes até conseguir entrar com bola e tudo para dentro do gol: 5 a 0.

Na segunda etapa, parecia que o Cruzeiro iria esboçar uma reação, quando, aos 5min, Kauã recebeu na entrada da área e descontou para 5 a 1. Entretanto, no minuto seguinte, Vitor roubou a bola de Kauã e só tirou do goleiro para marcar o 6 a 1, confirmando a vitória e a classificação do Ferreira.

Na final, o Ferreira irá enfrentar o Milan, que fez 3 a 0 no Abade. Após duas eliminações, no terceiro duelo da noite entre as duas equipes, o Milan conseguiu sair vencedor. Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Milan conseguiu marcar aos 8min e 30min, com Bruno, aproveitando cobrança de escanteio. Pouco tempo depois, o Abade teve a chance de empatar. Thierry recebeu na linha de fundo e chutou cruzado, mas Bruno tirou em cima da linha.

O jogo seguiu pegado na segunda etapa. Aos 3min, Benhur (Abade) passou por Bruno e finalizou na trave. Já aos 8min, Pedro Lucas chutou de longe e acertou o travessão, e, na sobra, Murilo, dentro da área, finalizou para fora. O Abade seguiu na pressão. Em cobrança de escanteio, Thierry caiu na área e a arbitragem mandou o jogo seguir. Em bombardeio ao gol do Milan, Nicolas fechou o gol, fazendo três defesas em sequência.

E, quem não faz, leva. Depois de segurar atrás, o Milan foi mortal lá na frente. Aos 10min, Artur cobrou lateral da quadra de defesa direto para a área do Abade, Miguel foi afastar de cabeça e acabou marcando contra: 2 a 0. O Abade seguiu em cima, mas continuou parando no goleiro adversário, até que, aos 13min, em outra bola alçada na área, Bruno desviou de cabeça, fazendo o terceiro gol do Milan. Depois disso, o Milan se segurou, confirmando o triunfo e a vaga na final.

SUB-14

O Milan também irá decidir o título do Sub-14. A vaga veio com vitória sobre o Juventude por 3 a 0. Com um domínio desde o início, o time só conseguiu chegar ao primeiro na metade do primeiro tempo. Aos 7min e 30seg, Enzo jogou para a área, a bola desviou em Breno (Juventude) e acabou matando o goleiro Luis Gusttavo: 1 a 0.

O Juventude teve a chance do empate aos 10 minutos. Lucas Iran recebeu na área, mas acabou cabeceando para fora. Dois minutos depois, o Milan ampliou. Após grande jogada, Antonio empurrou para as redes: 2 a 0. O que já estava ruim para o Juventude piorou quando, logo com 1min da segunda etapa, Vitor acertou um chute no canto para fazer o 3 a 0. Com a vantagem, o Milan deixou o tempo passar, confirmando a vitória e a classificação para a final.

Na decisão do Sub-14, o Milan irá encarar o Torre Forte, que venceu o Porto de virada por 3 a 2. Quem permaneceu no Cirão até o final foi compensado com um jogaço. O Torre começou em cima, chegando a acertar uma bola na trave no chute de Nikolas. Porém, quem saiu na frente foi o Porto. Aos 7min e 30min, Vitinho recebeu e chutou no canto para abrir o marcador.

Aos 9min, em contra-ataque, quase que o Torre Forte empata. Oséias recebeu de Nikolas na ponta da área e, cara a cara com o goleiro, finalizou para fora. Aos 11min, o goleiro do Porto, Nathan, recebeu cartão amarelo após sair com a bola fora da área. Na cobrança da falta, Oséias chutou e Nathan defendeu.

Porém, na sequência, em lance semelhante, Nathan fez outra falta, levou o segundo amarelo e foi expulso. Sem goleiro reserva, o Porto teve que colocar Cauã em sua meta. Mesmo com um jogador a mais por dois minutos, o Torre Forte não conseguiu marcar e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

Logo aos 3min do segundo tempo, em um lance de perde e ganha, a bola sobrou dentro da área para Vitinho tocar para o gol: 2 a 0 Porto. A partir daí o Torre se jogou para cima, obrigando Cauã a fazer boas defesas. O “goleiro” do Porto até que se virou bem, mas não conseguiu segurar a pressão do adversário. Aos 7min, Kauã tabelou com Nikolas e encheu o pé para descontar: 2 a 1.

Se o clima já estava quente, ficou ainda mais. Aos 8min, Brayan (Porto) acertou pontapé em Nikolas e levou cartão amarelo. Na cobrança da falta, Kauã rolou Rafael, que chutou para a defesa de Cauã. Porém, 30 segundos depois, Nikolas acertou um chute cruzado, deixando tudo igual: 2 a 2.

Empurrado pela torcida, o Torre Forte foi atrás da virada. Aos 9min, Kauã chutou cruzado e Cauã defendeu com o pé, jogando para escanteio. Após o pedido de tempo de Torre, o escanteio foi batido, a bola chegou em Kauã, que matou no peito e chutou para o gol, fazendo o 3 a 2.

Depois da virada, o Torre esteve mais perto de fazer o quarto gol do que levar o terceiro. Nos instantes finais, o Porto ainda teve uma chance em uma cobrança de falta. Cauã rolou para Vitinho na ponta, que cruzou para a área e, Arthur, sem goleiro, chutou para fora, desperdiçando a chance do empate, terminando o jogo com a vitória do Torre Forte por 3 a 2.

DECISÕES

As finais da Copa Osório de Futsal das categorias de Base ocorrerão na quinta (27), a partir das 19h e 30min. Antes disso, às 19h, está prevista uma partida de Futsal Feminino entre as equipes do Abade e do Ferreira. Lembrando que os jogos, assim como toda a competição, irão acontecer no Ginásio Municipal de Esportes Rutílio Kestering (Cirão). A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, pelo Canal De Primeira Transmissões.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues

