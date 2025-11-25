Copa Osório de Futsal conhece seus finalistas nas categorias Adultas
OSÓRIO – Entre quinta (20) e sexta-feira (21) foram realizadas oito partidas da Copa Osório de Futsal. Os duelos definiram os classificados para as finais das categorias Adultas da competição. Vale ressaltar que os jogos passaram de dois tempos de 15min para dois tempos de 20 minutos.
Pelo Feminino, o Xangri-lá goleou a equipe da Juventus (Tramandaí) por 8 a 2. Aos 3min, Taís recebeu livre dentro da área e tocou para o gol, abrindo o placar para o Xangri-lá. Dois minutos depois, aproveitando passe errado da Juventus, Taís dominou e chutou no canto para fazer o 2 a 0.
O terceiro saiu aos 11min, novamente com Taís. A camisa 05 do Xangri-lá recebeu no meio e, mesmo marcada, chutou no canto para ampliar a vantagem: 3 a 0. Já aos 11min, em cobrança de lateral, Julia Leotte achou Caroline, que bateu de primeira para fazer o 4 a 0. A Juventus conseguiu descontar ainda no primeiro tempo. Aos 17min, Mariana cobrou na falta na barreira e, no rebote, ela abriu para Manoela, que acertou um chute cruzado, descontando o marcador para 4 a 1.
Em uma segunda etapa mais pegada, aos 4min, Manoela reclamou exageradamente de uma falta marcada contra a Juventus, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa. Porém, o Xangri-lá só voltou a marcar depois que a Juventus voltou a ter quatro jogadoras de linha. Aos 8min, Taís mandou um chute despretensioso e a goleira Paula ao tentar segurar a bola, acabou colocando para dentro do gol: 5 a 1.
Aos 12min, depois de bate-rebate perto da área, a bola sobrou para Morgana, que dominou e tocou para as redes, fazendo o 6 a 1. Dois minutos depois, Morgana dominou na ponta e acertou um chute no ângulo para fazer o sétimo. Na saída de bola, a Juventus voltou a descontar com Amanda: 7 a 2.
CONFUSÃO E GOL: Nos minutos finais do jogo, em jogada na lateral da quadra, Morgana (Juventus) e Pietra (Xangri-lá) acabaram trocando empurrões. A atleta da Juventus não gostou e acabou partindo para briga e foi expulsa. Já a jogadora do Xangri-lá só recebeu amarelo. Não gostando da atitude da adversária, Camila (Xangri-lá) acabou revidando e também recebeu o cartão vermelho. Com as duas equipes com três atletas de linha em quadra, o Xangri-lá voltou a marcar. Aos 18min, Taís tabelou com Milena e fez o quinto gol dela na partida, confirmando o triunfo do Xangri-lá por 8 a 2.
O adversário do Xangri-lá na decisão será o Flamengo (Capão da Canoa), que bateu o Fênix (Imbé) por 5 a 1. Mesmo com a posse de bola desde o início, o Flamengo teve dificuldades para criar oportunidades, conseguindo marcar apenas aos 6min e 30min. Rani chutou para a área e Claudiane desviou para o gol: 1 a 0. Aos 14min, o Flamengo voltou a marcar. Vivi recebeu de Rani e, com ajuda da goleira adversária, marcou o segundo. O time da Capão não aproveitava o seu domínio para ampliar a vantagem e, com isso, deixava o Fênix vivo no confronto.
Depois de um início de segundo tempo morno, aos 3min e 30seg, a bola sobrou para Vivi na entrada da área e a camisa 06 do Flamengo emendou de primeira, acertando um chute no canto para fazer 3 a 0. Só que um minuto e meio depois, o Fênix descontou. Após boa defesa de Pochocha, Karen recebeu de Ane e tocou para as redes: 3 a 1. Aos 8min, Milene recebeu na área e escorou para Rani chutar no canto e fazer o quarto do Flamengo. No tudo ou nada, o time de Imbé foi para cima e, após parar duas vezes na goleira adversária, a equipe do Fênix viu o Flamengo matar o jogo aos 13min, quando Milene acertou um chute no canto, marcando o 5 a 1.
VETERANO
Único representante de Osório nas semifinais da categoria, o Milan conseguiu chegar à final ao passar pelo Santo Antônio (SAP) na disputa de pênaltis. Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o time visitante saiu na frente. Aos 12min, após escanteio cobrado para trás, Maicon acertou um chute no ângulo para abrir o placar. Após o gol sofrido, os donos da casa tiveram chances para empatar, mas pararam no goleiro Mariano.
O Santo Antônio era melhor na segunda etapa e obrigava o goleiro Valmor a se virar para evitar os gols. Porém, aos 11min, o Milan chegou ao empate. Em jogada de pé em pé, Diego Brehm recebeu na área e só tocou para as redes, deixando tudo igual: 1 a 1. A equipe patrulhense continuou pressionando, mas o Milan, graças as defesas de Valmor, garantiu o empate, levando a decisão para a disputa de pênaltis.
Nas penalidades, os cobradores estavam levando a melhor sobre os goleiros, sendo realizadas 13 cobranças e não sendo registrado nenhum erro. O Milan vencia por 7 a 6, quando Gredines foi para a cobrança: o camisa 10 do Santo Antônio chutou no meio do gol e Valmor defendeu com a perna, garantindo a vitória e a classificação para a equipe osoriense.
O adversário do Milan na final será a AF da Praia (Capão), que bateu o Santa Terezinha (Imbé) por 4 a 1. Em um primeiro tempo onde dominou o adversário, a AF abusou das chances desperdiçadas, chegando a perder, pelo menos três gols sem goleiro. Mesmo assim, o time de Capão conseguiu marcar ainda antes do intervalo. Faltando 26seg, Michel chutou cruzado e Charles só empurrou para as redes quase em cima da linha: 1 a 0.
Logo aos 4min da segunda etapa, a AF ampliou com Luciano Correa. Porém, dois minutos depois, o goleiro Jussie acertou um chute do meio da quadra para descontar: 2 a 1. O confronto seguiu lá e cá, até que, aos 16min, Zoita, aproveitando passe errado do adversário, chutou para o gol vazio: 3 a 1. Já no estouro do cronômetro, Michel recebeu, driblou o goleiro e marcou o 4 a 1, dando números finais ao jogo.
SÉRIE PRATA
A partida entre Império e Cupim foi bastante pegada, com muitas divididas e reclamações e pouco futebol. Somente, aos 14min, em uma jogada individual, saiu o primeiro gol do jogo. Éder dominou no lado da quadra, passou pelo marcador e chutou no canto para fazer 1 a 0 para o Império. Após o gol, o Império seguiu em cima e conseguiu ampliar antes do intervalo. Aos 19min, Mário recebeu na frente, dominou, girou e tocou para Alessandro chutar para o gol vazio: 2 a 0.
Logo aos 3min do segundo tempo, o Império ampliou. Mário acertou um chute no canto em cobrança de falta: 3 a 0. Com a vantagem, o Império recuou e viu o Cupim começar a gostar da partida. Aos 9min, depois de um bate-rebate na área, Baddy defendeu a finalização de Cristian. Mas, no escanteio, Douglas recebeu na área e tocou para o gol: 3 a 1.
Porém, a reação do Cupim foi freada rapidamente. Dois minutos depois, Mário tentou passe na entrada da área, a bola bateu na mão de Ianatau e a arbitragem marcou pênalti. Mário tirou de Rodrigo e fez o 4 a 1. No tudo ou nada, o Cupim foi para cima. Aos 12min, Cristian teve a chance para descontar, mas, cara a cara com Baddy, parou no goleiro do Império. Na sequência, o Cupim teve uma falta para cobrar na entrada da área: Carlos Diego rolou e Leonardo fez o 4 a 2. Na vontade, o Cupim ainda tentou pressionar, mas o Império soube se segurar, garantindo a vitória e a vaga para a final.
O adversário do Cupim será o CL Tropa do Bem Kisto. A equipe se classificou para a decisão ao golear o time do Atlético dos Mais Tri por 10 a 1. Mesmo com a posse de bola, o CL viu o adversário assustar primeiro quando, aos 2min, Ryan arriscou chute de longe, obrigando o goleiro Andrei a fazer boa defesa. Depois disso, só deu Tropa.
Aos 6min, Nikinho tocou para Jean, que achou Laércio e, mesmo marcado por três adversários, acertou um belo chute para fazer o 1 a 0. Um minuto depois, Jean bateu escanteio para trás e Laércio acertou um chute no canto: 2 a 0. O CL seguiu em cima e o goleiro Leonardo teve que se virar para evitar que a vantagem no adversário ficasse ainda maior.
Somente aos 17min, o Tropa chegou ao terceiro gol. Laércio recebeu de Nikinho, driblou o goleiro e chutou para as redes: 3 a 0. Trinta segundos depois, o Atlético descontou. Patrick cobrou falta frontal e a bola passou entre as pernas de Andrei. Porém, aos 19min, em saída errada do Atlético, o CL voltou a marcar. Nikinho recebeu de Balo e só tirou de Leonardo para fazer o 4 a 1. No minuto final, o Tropa ainda fez mais dois, com Nikinho e Juninho, indo para o intervalo com a vantagem de 6 a 1.
Sem diminuir o ritmo, o CL continuou ampliando o marcador na segunda etapa. Aos 4min, Laércio recebeu no meio e bateu no canto go goleiro, que só olhou: 7 a 1. Aos 6min, em bola alçada na área, Laércio chutou, Leonardo defendeu e, no rebote, Alemão fez o oitavo. Após a expulsão de Vini aos 12min, depois de chutar a bola não mão do goleiro Leonardo. O Tropa ainda continuou em cima, chegando a marcar mais duas vezes, com Abimael e Balo, fechando o placar em 10 a 1.
SÉRIE OURO
A principal categoria da competição terá uma final entre duas equipes de Osório. No primeiro duelo, o Atlético Nacional venceu o Horti3B de Maquiné por 3 a 2. O primeiro tempo foi muito disputado e com poucas chances de gol. Aos 13min, João Pedro (Horti) recebeu na frente e acertou um chute na trave. Porém, na sequência, o Atlético saiu jogando e JP recebeu livre na área para tocar para o gol: 1 a 0 Atlético.
Com menos de um minuto da segunda etapa, o Horti empatou. Luis Guilherme recebeu na lateral da quadra e chutou forte para deixar tudo igual: 1 a 1. Depois disso, o jogo seguiu movimentado. Após falta não marcada para o time de Maquiné, o Atlético puxou contra-ataque, Gabriel Teixeira arriscou chute de longe e Jeisson defendeu com o pé. Após o lance, o banco do Horti foi para cima da arbitragem, com o treinador sendo expulso por exagerar na reclamação.
Com a bola voltando a rolar, o Atlético voltou a frente no placar. Aos 8min, JP chutou cruzado e Jeisson defendeu. Após o escanteio, Nyco achou Gabriel Machado, que se jogou de carrinho para fazer o 2 a 1. O confronto seguiu pegado, até que, aos 14min, em outro contra-ataque do Atlético, Papel chutou, a bola bateu em Henrique e sobrou para Dudu fuzilar: 3 a 1.
Logo após o gol sofrido, o Horti3B colocou Vinicius de goleiro linha e, aos 15min, em jogada de pé em pé, Sidy, sozinho na área, descontou para 3 a 2. Aos 17min, após jogadaça de Luis Guilherme, Elias teve a chance de empatar, mas parou no goleiro Rafa. Depois disso, a equipe de Maquiné não criou muita coisa e o Atlético Nacional conseguiu confirmar a vitória.
O adversário do Atlético na decisão da Série Ouro será o BG. Em jogo dramático, o time da casa venceu o West Ham (Imbé) por 4 a 3. Em jogo lá e cá, o BG saiu na frente aos 12min e 30seg. Após saída errada do West Ham, Leonardo dominou e bateu no alto para fazer 1 a 0. O empate do West Ham saiu aos 17min. Na pressão, a bola sobrou para Maicom na entrada da área e o camisa 07 só tirou do goleiro para deixar tudo igual: 1 a 1.
O BG voltou do intervalo em cima, entretanto, em menos de um minuto a equipe osoriense tomou dois gols. Aos 3min e 30min, Jonas marcou de falta o 2 a 1. Treze segundos depois, Luiz Augusto finalizou na trave e, no rebote, Maicom colou para as redes: 3 a 1. Depois do apagão, o BG foi para cima, dando a chance de o West Ham matar o confronto no contra-ataque.
Aos 9min, o BG teve uma falta frontal ao seu favor. Diego Superti rolou para Japa, que chutou da entrada da área e a bola acabou passando entre o goleiro Jhonatan e o defensor: 3 a 2. O BG seguiu em cima, até que, aos 13min e 30min, chegou ao empate. Alan recebeu na ponta da área, driblou o marcador e bateu para o gol, fazendo o 3 a 3.
O jogo seguiu lá e cá. Aos 15min, Leonardo recebeu de Japa e chutou para defesa de Jhonatan com o pé. Trinta segundos depois, foi a vez do West Ham chegar com perigo. Maicon finalizou da entrada da área, Ronald defendeu, o West Ham tentou outro chute no rebote e Leonardo tirou de cabeça em cima da linha. Aos 16min, Alan recebeu na entrada da área, mas parou em Jhonatan. Na jogada seguinte, Alan teve outra chance para marcar, mas novamente o goleiro do West Ham fechou o gol.
Já aos 16min e 30seg, Japa tocou para Leonardo e o camisa 99 do BG marcou o 4 a 3. A partir daí foi o West Ham que foi para cima, com o time da casa passando a se defender. Porém, quando a equipe de Imbé se preparava para colocar o goleiro linha, faltando 35 segundos para o término da partida, Mauricio chutou Dieguinho por trás, cometendo a sexta falta do West Ham. Japa foi para cobrança do tiro-livre, mas parou em Jhonatan. Depois do lance, o BG se fechou e confirmou a vitória e a classificação.
FINAIS
As finais da Copa Osório de Futsal das categorias Adultas ocorrerão na próxima sexta (28), a partir das 19h e 30min. Antes disso, na quinta-feira (27), vão ser realizadas as finais das categorias de Base. Ao final de cada noite, haverá a distribuição dos prêmios, sendo entregues troféus e medalhas para os três primeiros colocados em cada categorias, assim como troféus para os artilheiros (as) e goleiros (as) menos vazados (as) da competição. Vale ressaltar que não haverá disputa de terceiro lugar, sendo o 3º colocado aquele que perder na semifinal para o grande campeão.
Lembrando que os jogos, assim como toda a competição, irão acontecer no Ginásio Municipal de Esportes Rutílio Kestering (Cirão). A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, no Canal De Primeira Transmissões.
CRÉDITOS: Lucas Rodrigues