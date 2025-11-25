Sessão da Câmara terá votação de Projeto de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (25) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 148/2025. De autoria da vereadora Rosi Jardim (PDT), o texto institui no Município o ‘Laço Azul’, Programa de Referência da Política Municipal de Saúde Integral do Homem.

O PL, assim como todas as demais preposições, está disponível, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br). Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara.

CRÉDITO: Ascom CMVO

