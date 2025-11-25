Seminário discute sobre Violência contra à Mulher

OSÓRIO – Dezenas de pessoas estiveram no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) durante a tarde de quarta-feira (19) para acompanharem o 1º Seminário da Rede de Acolhimento à Mulher e ao Ofensor (Ramo). O evento promovido pela Polícia Civil (PC), em parceria com a OAB local, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acio), Unicnec e prefeitura local, discutiu sobre a Violência contra à Mulher.

O público presente pode acompanhar as falas da delegada Tatiana Bastos; da juíza da Vara Criminal de Osório, Liane Machado dos Santos Gorini; da embaixadora da ação Bancos Vermelhos no Brasil, Denise Argemi; e da secretária da pasta Mulher e dos Direitos Humanos de Imbé, Cristiane Santos. A mediação ficou por conta do delegado da Delegacia da PC osoriense João Henrique Gomes.

Além das palestrantes, o evento também contou com a presença de diversas autoridades da cidade, incluindo: o prefeito Romildo Bolzan Júnior, a secretária de Assistência Social e Habitação, Luana Oliveira, e a reitora do Campus Unicnec Osório, Ludinara Scheffel.

Delegada Tatiane e delegado João Henrique durante evento realizado no Unicnec.

CRÉDITOS: PMO

