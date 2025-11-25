Cinco pessoas são presas e menor é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (20), uma mulher foi presa e um adolescente apreendido em Osório. A ação foi efetuada pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no bairro Medianeira, quando avistaram a dupla em atitude suspeita. O menor de 16 anos de idade, que já possuía antecedentes, ao perceber a presença da viatura, tentou se livrar de alguns entorpecentes. Já a mulher, que não teve a idade informada, escondeu um tubo contendo drogas.

A dupla tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo capturada. Ao todo, os PMs apreenderam uma porção de maconha, seis de cocaína, 76 pedras de crack, além de uma balança de precisão, três aparelhos celulares e 369 reais em dinheiro.

OUTRAS PRISÕES

Dois homens foram detidos pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). As prisões ocorreram na noite de sexta (21), na cidade de Capão da Canoa. Segundo a Brigada, os PMs flagraram dois indivíduos trafegando em atitude suspeita no bairro Capão Novo e resolveram abordá-los. Porém, a dupla desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas acabou sendo capturada.

Entre os presos, estava um homem de 30 anos, o qual estava foragido da Justiça. Já o outro preso, de 20 anos, também possuía passagens pela Polícia. Durante a revista, os policiais apreenderam cerca de 450 de porções de entorpecentes, sendo uma porção e três tabletes de maconha, 98 porções de cocaína e 350 pedras de crack. Além do material ilícito, também foram confiscados alguns objetos, incluindo: uma faca, uma câmera de vigilância, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar as drogas.

Dupla foi presa em Capão com objetos e aproximadamente 450 porções de drogas.

Também na sexta-feira, o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) deflagrou uma nova edição da Operação Plano Tático Operacional. Os trabalhos visam reforçar a segurança e combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na região. Em Cidreira, um homem foi detido carregando 13 porções de cocaína, dois frascos de lança-perfume, duas balanças de precisão, dois celulares e 150 reais. O sujeito estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e encontrava-se foragido da Justiça.

Foragido foi preso durante Operação em Cidreira com dinheiro, objetos e drogas.

Já na madrugada de domingo (23), os agentes do 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam mais um homem por tráfico na região. O indivíduo, de 28 anos, foi detido no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa. Durante a ação foram apreendidas 222 porções de entorpecentes, sendo 45 de cocaína e 117 de maconha, totalizando 674 gramas (g) de drogas. Os policiais também apreenderam um revólver calibre 38 milímetros (mm), munições, um coldre, uma balança de precisão e um celular.

Todos os detidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Capão apreendeu objetos e mais de 200 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM