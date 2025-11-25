Iniciada terraplanagem na Estrada do Palmital

OSÓRIO – A empresa Traçado Construções e Serviços Ltda iniciou na última quarta-feira (19), o serviço de terraplanagem da Rodovia Domingos Manoel Pires (OS-010). O processo, que irá durar cerca de 45 dias, é apenas o início da obra de asfaltamento no trecho de 3,6 quilômetros da Estrada do Palmital.

A expectativa é que a pavimentação esteja concluída até o final de janeiro do ano que vem. Já a conclusão de toda a obra está prevista para ocorrer em março de 2026. Além da terraplenagem e pavimentação asfáltica, também será feita a sinalização, com implantação de faixas de separação de pista, ciclofaixa exclusiva, redutores de velocidade, tachas refletivas e placas de regulamentação e advertência.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 4,5 milhões, sendo parte deste recurso, R$ aproximadamente R$ 4,353 milhões, destinados do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades. Já o restante, cerca de R$ 174,1 mil, será de contrapartida do Executivo local.

CRÉDITO: PMO