Igreja da Matriz recebeu Festivais de Corais

OSÓRIO – Um bom público compareceu na Catedral Diocesana de Osório durante o final de semana para acompanhar dois festivais de corais. No sábado (22), ocorreu o sexto Festival de Coros de Osório, que contou com a participação de sete grupos das cidades de Novo Hamburgo, Picada Café, Porto Alegre e Viamão, além, é claro de Osório, representada pelo Coral Municipal Adulto.

Já no domingo (23), foi realizado o 3º Festival de Coros Infantojuvenil. O evento contou com a participação de cinco grupos da cidade, incluindo a participação inédita do Coral da Aldeia Sol Nascente, o Kuaray Rexê. Ambos os festivais foram organizados pela prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Coral da Aldeia Sol Nascente foi um dos participantes da terceira edição do Festival de Coros Infantojuvenil.
