Foragidos são capturados na região

A Brigada Militar (BM) foi acionada na sexta-feira (21), após receber informações de que uma loja de aparelhos eletrônicos em Tramandaí teria sido roubada. Segundo a BM, um indivíduo teria entrado no estabelecimento, rendido uma funcionária e pegou o dinheiro do caixa, assim como o celular de uma cliente.

Ao ouvir os pedidos de socorro, o proprietário do comércio acabou entrando em conflito com o assaltante, recebendo uma facada no tórax. Ferida, a vítima, que não teve a idade informada, foi encaminhada para receber atendimento médico e passa bem. Enquanto isso, o assaltante fugiu.

Após buscas na região, o sujeito foi localizado trafegando em uma motocicleta. O indivíduo, de 37 anos, estava carregando uma faca, a qual teria sido utilizada no roubo. Além da faca, os Policiais Militares (PMs) apreenderam o veículo, o qual estava em situação de furto. Em consulta ao sistema, foi constatado que o sujeito estava foragido, tendo fugido do sistema prisional em abril deste ano. Com uma ficha extensa, o criminoso é suspeito de envolvimento em recentes roubos ocorridos em Tramandaí e também em Osório.

OUTRAS PRISÕES

Também na sexta, outro foragido foi capturado no Litoral Norte. Os agentes da BM, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC), abordaram um ônibus interestadual que trafegava pelo quilômetro 83 da BR-101, em Osório. Durante vistoria no veículo, os policiais localizaram um indivíduo, de 24 anos, condenado por mais de oito anos de prisão pelo crime de roubo. O sujeito, que também possui passagens por estupro, ameaça e maus-tratos, possuía um mandado de prisão expedido pela Comarca de Porto Alegre, o qual foi cumprido.

Indivíduo foi localizado em ônibus que trafegava em trecho da BR-101, em Osório.

Já na noite de sexta-feira, a PRF abordou um automóvel Montana, com placas de São Leopoldo (Região Metropolitana), que trafegava pela BR-101, em Osório. Conforme a PRF, duas pessoas estavam no veículo no momento da abordagem. Em consulta ao sistema, foi constado que o passageiro, de 28 anos, possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e porte ilegal e arma de fogo. O sujeito foi preso em flagrante.

Ainda na sexta, a BM prendeu mais um foragido. Após receberem informações sobre o paradeiro do sujeito, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), foram até o local indicado, que fica no Balneário Jardim, em Tramandaí, onde confirmaram o fato. O indivíduo, de 32 anos, tem antecedentes por homicídio, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto, receptação, entre outros crimes. Ele estava carregando dois revólveres calibre 38 milímetros (mm) e 13 munições.

Diante dos fatos, os quatro homens foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça.

Homem foi detido em Tramandaí em posse de duas armas e 13 munições.

CRÉDITOS: BM