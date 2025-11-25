Exposição Científica acontecerá no Largo dos Estudantes

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Educação realizará ao longo desta terça-feira (25), a primeira edição da Exposição Científica Osoriense de Saberes (Ecos). O evento acontece no Largo dos Estudantes Sônia Chemale das 9h às 11h e 30min e das 14h às 16h e 30min.

A Exposição visa à valorização do conhecimento, da criatividade e das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do município, com intuito de destacar projetos inovadores e incentivar o protagonismo de estudantes, professores e educadores, promovendo um ambiente de troca, inspiração e celebração das aprendizagens.

CRÉDITO: Divulgação

