Explosivos são encontrados em praias

Novo explosivos foram encontrados em praias do Litoral Norte gaúcho durante os últimos dias. Na sexta-feira (21), um artefato foi encontrado em Atlântida Sul, balneário do município de Osório. O objeto trata-se de um Marine Location Marker, utilizado para marcação de posição no mar. Os agentes de Segurança foram acionados e isolaram a área para a detonação. Felizmente, não houve feridos.

Já na noite de sábado (22), um morador de Arroio Seco, em Arroio do Sal, acionou os órgãos de Segurança após encontrar um explosivo na praia. O homem acabou levando o objeto para sua residência, que fica na Rua dos Ventos. Imediatamente, os agentes foram até a residência e isolaram a área até a chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que levou o artefato para um local afastado e realizou a detonação.

Com esses dois, chega a cinco o número de explosivos encontrados na região em pouco mais de uma semana. Os outros casos foram registrados nas praias de Quintão, em Palmares do Sul, e Magistério, em Balneário Pinhal (veja a matéria completa em: jornalmomento.com.br). Em caso de encontrar um objeto estranho, imediatamente, acione a Briga Militar (BM), por meio do telefone 190.

CRÉDITO: BM