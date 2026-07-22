Banrisul inicia recebimento de pedidos de contratação das linhas da MP 1.376/26

O Banrisul informa que, a partir desta quarta-feira, passa a receber os produtores rurais interessados nas linhas de financiamento previstas na Medida Provisória nº 1.376/2026, que cria mecanismos para a composição e renegociação de dívidas rurais.

Embora a contratação ainda dependa da regulamentação complementar pelos órgãos competentes, o Banco já estruturou os procedimentos necessários para orientar os clientes e agilizar as etapas preparatórias para futura contratação.

Nas agências, os produtores poderão obter informações sobre os critérios de enquadramento das operações, receber orientações sobre a documentação necessária, esclarecer dúvidas relacionadas à comprovação de perdas e formalizar seu interesse na futura contratação das linhas previstas na referida Medida Provisória.

Os produtores interessados devem procurar sua agência de relacionamento para obter orientações e iniciar o processo de manifestação de interesse e organização da documentação necessária para a contratação.