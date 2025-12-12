Força da imprensa regional é apresentada em reunião no Sebrae RSEncontro buscou alinhar parcerias para ampliar a divulgação de serviços da entidade nos municípios gaúchos

Em uma reunião realizada na quarta-feira, dia 10, na sede do Sebrae RS, representantes da ADI Multimídia e do Grupo de Diários dialogaram com a direção da instituição caminhos para fortalecer a circulação de informações de interesse público nos municípios. Participaram do encontro, o diretor técnico do Sebrae RS, Ariel Berti, e a gerente de Marketing, Débora Martini Kryvoruchca. Pela ADI Multimídia, estiveram presentes a presidente, Patricia Cerutti, e a diretora administrativa do Diário de Santa Maria, Vanessa Rizzi. Já o Grupo de Diários foi representado pela diretora Sandra Vieira da Cunha.

O objetivo central da reunião foi apresentar ao Sebrae a abrangência dos jornais regionais, que alcançam diariamente cerca de 3,5 milhões de gaúchos com conteúdo qualificado e conectado à realidade de cada comunidade. A proposta discutida foi a construção de parcerias para ampliar a divulgação das ações e serviços do Sebrae nas localidades, aproveitando a capilaridade e a credibilidade dos veículos.

Durante a apresentação, Patricia Cerutti destacou a evolução das plataformas digitais dos jornais e o papel de confiança que exercem na validação das informações que circulam nas cidades. Segundo ela, praticamente todos os veículos da rede já operam estúdios de podcast e possuem forte presença multiplataforma, somando juntos uma audiência superior a 12 milhões de seguidores. A presidente reforçou o papel da imprensa regional como referência. “As pessoas estão aprendendo a validar a informação nas plataformas dos jornais, porque reconhecem ali a credibilidade construída pelas nossas marcas”, disse.

Patricia também lembrou que, mesmo diante do fluxo acelerado de conteúdos em redes sociais e aplicativos de mensagens, a população ainda recorre aos veículos locais para confirmar a veracidade dos fatos. “Esse vínculo demonstra a relevância dos jornais como mediadores responsáveis entre a informação e a comunidade”.