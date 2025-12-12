Uruguaiana recebe Congresso dos Jornais do RS

Entre os dias 05 e 07 de dezembro, o Sesc de Uruguaiana, recebeu a 62ª edição do Congresso dos Jornais do Rio Grande do Sul. O vento, mais uma vez, foi organizado pela Associação dos Jornais do Interior do RS (Adjori-RS) e contou com patrocínio do Banco do Estado do RS (Banrisul). O Jornal Momento esteve representado pelo seu diretor, o senhor Omar Batista Luz.

O Congresso teve como tema ‘Jornalismo em Movimento: Liberdade, sustentabilidade, inovação e legalidade’. A programação contou com palestras, workshops e bate-papos sobre temas relevantes para o Jornalismo. No sábado (6), o deputado federal Paulo Pimenta (PT) abriu os trabalhos abordando o tema ‘Liberdade de expressão e regulação da mídia’. Na sequência, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias abordou “A comunicação corporativa e a mídia”. A palestra teve a participação da diretora do Senac Uruguaiana, Vitória Brito Santos.

Logo depois, o secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, falou sobre “Comunicação pública, transparência e legalidade”. Na sequência foi a vez de Marco Antônio Jacobsen Poll Jr, Relações Governamentais e de Mercado da secretaria de Parcerias de Porto Alegre, que tratou de “Capilaridade, reputação e influência: O papel do jornalismo local”.

Um bate-papo intitulado “Estratégias de crescimento da audiência digital”, reuniu o diretor de Produtos Digitais e Inovação do Grupo ND, Jean de Oliveira Böck, e o diretor de Redação do Grupo Sinos, Igor Müller, falando de tecnologia e uso de inteligência artificial nas Redações. Já o workshop “Atuação integrada, audiência multiplicada” foi conduzido pelo jornalista Eduardo Tessler, diretor do Mídiamundo, Márcio Silva, da Linkcom, e pelo presidente da Adjori RS, Nilson Corrêa, encerrou a jornada técnica.

Ainda no sábado, a Adjori-RS recebeu a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa. A distinção foi proposta pelo deputado Frederico Antunes (PP) e aprovada por unanimidade pela Mesa Diretora, presidida pelo deputado Pepe Vargas (PT). A honraria celebra oficialmente as mais de seis décadas de contribuição da Associação ao fortalecimento do jornalismo regional.

PREMIAÇÃO – Ainda durante o Congresso foi realizada a entrega do 8º Prêmio Adjori/Banrisul de Jornalismo Mídia Impressa. A entrega dos prêmios foi realizada pelo presidente da Adjori-RS, Nilson Corrêa, durante jantar festivo no Restaurante Papi Parrilla. A seguir veja a lista completa com todos os vencedores deste ano:

PREMIADOS

Reportagem

1º: Gazeta da Serra (Sobradinho)

2º: Folha do Sul (Bagé)

3º: Cidade (Uruguaiana)

Produção Gráfica

1º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)

2º: O Celeiro (Santo Augusto)

3º: Gazeta da Serra (Sobradinho)

Fotojornalismo

1º: A Gazeta (Campo Bom)

2º: Folha do Sul (Bagé)

3º: A Semana (Alvorada)

Conjunto

1º: O Celeiro (Santo Augusto)

2º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)

3º: Contexto (Carlos Barbosa)

Coluna

1º: Gazeta da Serra (Sobradinho)

2º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)

3º: O Farroupilha (Farroupilha)

Editorial

1º: O Celeiro (Santo Augusto)

2º: A Gazeta (Campo Bom)

3º: A Semana (Alvorada)

Caderno Temático

1º: O Popular (Nova Prata)

2º: O Farroupilha (Farroupilha)

3º: O Celeiro (Santo Augusto)

CRÉDITOS: Divulgação