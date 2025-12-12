Uruguaiana recebe Congresso dos Jornais do RS

Uruguaiana recebe Congresso dos Jornais do RS

Entre os dias 05 e 07 de dezembro, o Sesc de Uruguaiana, recebeu a 62ª edição do Congresso dos Jornais do Rio Grande do Sul. O vento, mais uma vez, foi organizado pela Associação dos Jornais do Interior do RS (Adjori-RS) e contou com patrocínio do Banco do Estado do RS (Banrisul). O Jornal Momento esteve representado pelo seu diretor, o senhor Omar Batista Luz.

O Congresso teve como tema ‘Jornalismo em Movimento: Liberdade, sustentabilidade, inovação e legalidade’. A programação contou com palestras, workshops e bate-papos sobre temas relevantes para o Jornalismo. No sábado (6), o deputado federal Paulo Pimenta (PT) abriu os trabalhos abordando o tema ‘Liberdade de expressão e regulação da mídia’. Na sequência, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias abordou “A comunicação corporativa e a mídia”. A palestra teve a participação da diretora do Senac Uruguaiana, Vitória Brito Santos.

Logo depois, o secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, falou sobre “Comunicação pública, transparência e legalidade”. Na sequência foi a vez de Marco Antônio Jacobsen Poll Jr, Relações Governamentais e de Mercado da secretaria de Parcerias de Porto Alegre, que tratou de “Capilaridade, reputação e influência: O papel do jornalismo local”.

Um bate-papo intitulado “Estratégias de crescimento da audiência digital”, reuniu o diretor de Produtos Digitais e Inovação do Grupo ND, Jean de Oliveira Böck, e o diretor de Redação do Grupo Sinos, Igor Müller, falando de tecnologia e uso de inteligência artificial nas Redações. Já o workshop “Atuação integrada, audiência multiplicada” foi conduzido pelo jornalista Eduardo Tessler, diretor do Mídiamundo, Márcio Silva, da Linkcom, e pelo presidente da Adjori RS, Nilson Corrêa, encerrou a jornada técnica.

Ainda no sábado, a Adjori-RS recebeu a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa. A distinção foi proposta pelo deputado Frederico Antunes (PP) e aprovada por unanimidade pela Mesa Diretora, presidida pelo deputado Pepe Vargas (PT). A honraria celebra oficialmente as mais de seis décadas de contribuição da Associação ao fortalecimento do jornalismo regional.

PREMIAÇÃO – Ainda durante o Congresso foi realizada a entrega do 8º Prêmio Adjori/Banrisul de Jornalismo Mídia Impressa. A entrega dos prêmios foi realizada pelo presidente da Adjori-RS, Nilson Corrêa, durante jantar festivo no Restaurante Papi Parrilla. A seguir veja a lista completa com todos os vencedores deste ano:

PREMIADOS

Reportagem

1º: Gazeta da Serra (Sobradinho)
2º: Folha do Sul (Bagé)
3º: Cidade (Uruguaiana)

Produção Gráfica

1º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)
2º: O Celeiro (Santo Augusto)
3º: Gazeta da Serra (Sobradinho)

Fotojornalismo

1º: A Gazeta (Campo Bom)
2º: Folha do Sul (Bagé)
3º: A Semana (Alvorada)

Conjunto

1º: O Celeiro (Santo Augusto)
2º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)
3º: Contexto (Carlos Barbosa)

Coluna

1º: Gazeta da Serra (Sobradinho)
2º: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)
3º: O Farroupilha (Farroupilha)

Editorial

1º: O Celeiro (Santo Augusto)
2º: A Gazeta (Campo Bom)
3º: A Semana (Alvorada)

Caderno Temático

1º: O Popular (Nova Prata)
2º: O Farroupilha (Farroupilha)
3º: O Celeiro (Santo Augusto)

CRÉDITOS: Divulgação

Prêmio Iara Greca reconhece os jardins mais belos de Passinhos

Prêmio Iara Greca reconhece os jardins mais belos de Passinhos

Inscrições para participar do ‘Enfeite Natalino’ se encerram nesta sexta-feira

Inscrições para participar do ‘Enfeite Natalino’ se encerram nesta sexta-feira

Cidades do Litoral receberão Carreta do Saber

Cidades do Litoral receberão Carreta do Saber