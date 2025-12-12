Três pessoas ficaram feridas em acidente na ERS-474

Três pessoas ficaram feridas em acidente na ERS-474

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de terça-feira (9), no quilômetro 11 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha (SAP). A colisão envolvendo três veículos: um Renault Kwid, um VW Gol e uma caminhonete VW Amarok, ocorreu no ponto conhecido como ‘curva da morte’. Vale ressaltar que o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) não soube informar as circunstâncias exatas do acidente.

Devido a colisão, o Gol acabou sendo arremessado para fora da pista, indo parar em um barranco às margens da rodovia. Um casal que estava no carro acabou ficando preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Além disso, o motorista do Kwid também se feriu. Os três feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital de SAP, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado, assim como as identidades e idades dos envolvidos.

CRÉDITO: CBM

