Traficantes são presos na região

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (8), dois homens foram presos carregando mil porções de entorpecentes. As prisões foram efetuadas pelos agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Cidreira.

Os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina, quando resolveram abordar um HB20 que estava trafegando em atitude suspeita. Durante revista no carro, os brigadianos encontraram 115 pedras de crack e 885 porções de cocaína. Diante dos fatos, os dois indivíduos que estavam no veículo foram presos em flagrante. Além da droga, também foram apreendidos três aparelhos celulares e 178 reais em dinheiro, assim como o automóvel.

PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Na noite de terça (9), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam cinco indivíduos por tráfico. As prisões ocorreram na cidade de Tramandaí durante ações distintas realizadas nos bairros Jardim, Litoral e Parque dos Presidentes. Foram apreendidos aproximadamente três quilos de maconha e cocaína. Além disso, os PMs também confiscaram uma faca, um rádio comunicador, três balanças de precisão e um rolo de plástico para embalar a droga.

Policiais apreenderam objetos e mais de 2,9kg de entorpecentes em Tramandaí.

OUTRAS PRISÕES

Já na tarde de quarta-feira (10), duas mulheres foram detidas pelo 8º BPM, em Osório. Segundo a Brigada, os PMs realizavam patrulhamento no bairro Medianeira quando flagraram uma mulher pulando a cerca de uma residência conhecida como ponto de tráfico. Ao perceber a presença dos policiais, ela se livrou de uma pedra de crack, a qual foi apreendida.

Tentando se livrar da abordagem, a mulher tentou entrar no pátio da casa, onde outra mulher foi vista entrando no interior do imóvel. No local, foram os brigadianos encontram outras nove porções de crack, uma câmera de vigilância, um celular e R$ 77,00. Diante da situação, a dupla foi presa em flagrante. Ainda conforme a BM, uma das presas seria companheira de um traficante da cidade, o qual, atualmente, encontra-se na prisão.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos e 10 porções de crack no bairro Medianeira.

CRÉDITOS: BM