Secretaria de Saúde realiza vacinação de Gestantes

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde deu início na quarta-feira (10), a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A ação tem como público alvo as gestantes. Conforme a Pasta, neste primeiro momento, as doses vão ser aplicadas em mulheres que estiverem com 35 ou mais semanas de gestação. Conforme a chegada de novas doses, a vacinação será ampliada, atendendo gestantes a partir da 28ª semana. A aplicação da vacina contra o VSR será realizada em todos os Postos da cidade e ocorrerá no horário normal de atendimento das unidades de Saúde.

CRÉDITO: Divulgação

