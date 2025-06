Traficante é preso no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sábado (21), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados para a tender uma suposta ocorrência de violência doméstica, em Torres.

De acordo com a BM, a denúncia feita por meio do 190 seria de que uma mulher estaria sendo agredida pelo próprio filho. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, que fica no bairro Centenário, onde encontraram a suposta vítima. A mulher, de 57 anos, relatou aos brigadianos que havia discutido com o filho, de 33 anos, e que ele estava dentro do imóvel.

Durante buscas na casa, os PMs encontraram uma caixa com seis tabletes de maconha. Além dos quase três quilos de drogas, também foram apreendidos: um celular, uma faca, uma balança de precisão e um rolo de plástico para embalar as drogas. Já o homem foi localizado se escondendo entre os arbustos no lado de fora do imóvel, nos fundos do terreno. Com passagens por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, o sujeito foi detido e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: BM