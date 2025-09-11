Veículo atinge poste no Caravágio

OSÓRIO – A semana iniciou com um registro de acidente de trânsito no município. Um automóvel Corsa acabou colidindo contra um poste de concreto na tarde de segunda-feira (8). A colisão ocorreu na Avenida Brasil, próximo a Escola Professor Milton Pacheco (Ciep), no bairro Caravágio.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado, mas quando os agentes chegaram ao local só encontraram o carro abandonado junto ao meio-fio, com a parte dianteira bastante danificada. Ao que tudo indica, o veículo teria perdido o controle da direção devido a pista molhada, não conseguindo o motorista evitar a colisão.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações. Vale ressaltar que, até o momento, o proprietário do Corsa não foi localizado.

CRÉDITO: Divulgação

