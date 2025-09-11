Quatro pessoas são presas durante ações da BM

A Brigada Militar (BM) tem intensificando as ações de combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. No domingo (8), quatro pessoas foram presas pelos agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). As prisões ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Imbé e Xangri-lá.

Em Capão, um homem de 33 anos foi abordado no bairro Arco-Íris. Em consulta ao sistema, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. O sujeito, que possui antecedentes por crimes como: homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas, foi capturado e preso.

Na cidade de Imbé, o 2º BPAT capturou outro foragido da Justiça. O homem de 34 anos, que tem passagens por homicídio e ameaça, foi detido durante ação no bairro Albatroz. Já as outras prisões ocorreram em Xangri-lá. Dois indivíduos, de 22 e 28 anos, foram flagrados carregando fios de cobre furtados no balneário de Atlântida.

Todos os criminosos detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Xangri-lá apreendeu diversos cabos de fios de cobre furtados.

CRÉDITOS: BM