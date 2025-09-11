Polícia prende homem por violência doméstica

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) prendeu um homem de 61 anos de idade. Conforme o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é acusado de ter cometido os crimes de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. As acusações foram feitas pela própria vítima, companheira do sujeito.

A mulher, que não teve a idade divulgada, teria ido a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde afirmou ter sofrido agressões. Após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima entrou com um pedido de medida protetiva contra o companheiro, o qual foi aceito. Mesmo assim, o homem descumpriu a medida, voltando a entrar em contato com a mulher por mais de uma vez.

Diante dos fatos, um mandado de prisão preventiva em nome do criminoso foi expelido, sendo cumprido na tarde de segunda-feira (8). Após ser ouvido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC