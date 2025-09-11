Mais de 300 veículos e sucatas vão a leilão no Litoral

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RS) realizará na manhã desta quarta-feira (10) mais um leilão online. Ao todo, 319 itens estarão disponíveis para os compradores. Desses, 95 veículos estão aptos à circulação e podem ser arrematados pelo público em geral. Já os 40 lotes de sucatas (224 veículos) estão disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados.

Entre os veículos que vão a leilão, estão um GM/Corsa Classic 2003/2004, com lance mínimo de R$ 2, 6 mil e um KIA/Soul EX2 1.6 FF AT 2018/2019, a partir de dois mil reais. Vale ressaltar que todos os itens estão nos Centros de Remoção e Depósito (CRDs) de Capão da Canoa, Terra de Areia, Torres e Três Cachoeiras.

COMO IRÁ FUNCIONAR

O leilão terá início às 10h e ocorrerá no site: www.oesteleiloes.com.br/home. A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances online. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance online, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

ALERTA – O Detran- RS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

– Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos > detran.rs.gov.br > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

– Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

– Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

– Participar do leilão na data e horário agendados pelo Detran-RS e divulgados no site oficial (www.detran.rs.gov.br/inicial);

– Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

– Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

– Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

– Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do Detran-RS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil (PC) registrar de um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia (D) ou pela internet, por meio da Delegacia Online (www.delegaciaonline.rs.gov.br).

CRÉDITO: Divulgação