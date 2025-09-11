ICEC-RS sofre queda em agosto

O Sistema Fecomércio divulgou na manhã de segunda-feira (8), os dados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio gaúcho (ICEC-RS) referentes ao mês de agosto. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 31 de julho. De acordo com a entidade, o ICEC-RS registrou 85,7 pontos, o que representou uma queda de 6,9% em relação a julho.

Já na comparação com agosto de 2024, a queda foi ainda maior, chegando 13,8%. Dessa forma, com queda brusca na confiança, o nível do índice registrou o menor patamar desde setembro de 2020 (83,5 pontos) – aprofundando em patamar pessimista abaixo dos 100,0 pontos.

“O período capturou o ápice da apreensão com a proximidade da vigência das tarifas sobre as exportações aos Estados Unidos. Mesmo depois da divulgação da lista de isenções em 30 de julho, as exportações gaúchas seguiram muito penalizadas, com no máximo 15% do que foi exportado em 2024 isento. Assim, em um cenário que já era de desaceleração, a confiança despencou com a apreensão dos impactos indiretos no Comércio gaúcho”, comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

A queda refletiu o recuo nos três componentes do ICEC-RS, tanto na margem quanto na comparação com o mesmo mês de 2024. As maiores quedas foram no Índice de Expectativas (IIEC) e nas Condições Atuais (ICAEC), que recuaram, respectivamente, 10,3% e 9,0% na passagem do mês e 18,6% e 21,5% na comparação interanual.

O Índice de Investimentos, por sua vez, teve recuo menor, de 1,4% tanto na margem quanto no interanual, impedindo uma queda ainda maior do ICEC-RS. Na perspectiva do patamar de cada componente, o grande destaque fica por conta das expectativas, que com a queda atingiu a mínima histórica da série, aos 100,7 pontos – praticamente sobre a linha que separa o patamar pessimista do otimista (100 pontos).

O ICAEC, aos 61,6 pontos, devolveu o ganho dos dois meses anteriores, com o índice em patamar bastante baixo, mas distante da mínima histórica (agosto de 2020). Já o IIEC, os 94,8 pontos ficaram no menor valor desde julho de 2024 (86,7 pontos).

Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

CRÉDITOS: Divulgação