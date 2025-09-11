Homem é preso após furtar televisão em Posto de Saúde

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de segunda-feira (8), após receber informações de que um Posto de Saúde de Cidreira havia sido alvo de furto. De acordo com a BM, um homem teria furtado uma televisão LCD de 32 polegadas. O crime ocorreu em uma instituição localizada no bairro Costa do Sol.

Imediatamente, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram as buscas para tentar localizar o sujeito, o qual foi abordado no bairro Zona A, junto com o aparelho furtado. Ainda segundo a Brigada, o indivíduo, de 38 anos, relatou que teria conseguido a TV com outra pessoa.

O homem, que já tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de entorpecentes, foi preso por receptação e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o televisor foi recuperado e, posteriormente, devolvido.