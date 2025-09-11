Homem é preso após furtar televisão em Posto de Saúde

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de segunda-feira (8), após receber informações de que um Posto de Saúde de Cidreira havia sido alvo de furto. De acordo com a BM, um homem teria furtado uma televisão LCD de 32 polegadas. O crime ocorreu em uma instituição localizada no bairro Costa do Sol.

Imediatamente, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) iniciaram as buscas para tentar localizar o sujeito, o qual foi abordado no bairro Zona A, junto com o aparelho furtado. Ainda segundo a Brigada, o indivíduo, de 38 anos, relatou que teria conseguido a TV com outra pessoa.

O homem, que já tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de entorpecentes, foi preso por receptação e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o televisor foi recuperado e, posteriormente, devolvido.

Quatro pessoas são presas durante ações da BM

Quatro pessoas são presas durante ações da BM

Polícia prende homem por violência doméstica

Polícia prende homem por violência doméstica

Mais de 300 veículos e sucatas vão a leilão no Litoral

Mais de 300 veículos e sucatas vão a leilão no Litoral