Goleiro osoriense assina contrato com Juventude

OSÓRIO – Sem espaço com o treinador Léo Condé no Ceará (CE), Léo Agliardi encerrou seu vínculo com a equipe nordestina e já está de casa nova. Aos 19 anos, o goleiro osoriense assinou contrato com o Juventude e irá fazer parte do elenco que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Ceará segue com 30% dos direitos econômicos do atleta e poderá lucrar com futuras vendas.

“Começa mais um ciclo na minha trajetória profissional e sinto-me profundamente grato por esta oportunidade. É uma honra vestir a camisa do Juventude. Em primeiro lugar, agradeço de coração a Deus, e também à minha família, meu maior alicerce, além do meu empresário Gilmar Veloz, pela confiança e dedicação. Estou comprometido a trabalhar com seriedade, entrega e disciplina para retribuir essa confiança. Que seja um novo ciclo abençoado.  Vamos juntos”, declarou Léo.

