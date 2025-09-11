Fiergs irá promover ações de cuidado com a saúde mental

A Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), lançará a Campanha Setembro Amarelo de 2025. Neste ano, a ação utiliza a nuvem como metáfora de transformação e esperança, lembrando que momentos difíceis podem se dissipar e abrir espaço para o recomeço.

As iniciativas incluem a distribuição de cartazes para micro e pequenas empresas, alinhados à campanha de gratuidade da área de saúde e segurança no trabalho; o envio de materiais digitais por e-mail marketing e a entrega de ecobags da campanha a contatos estratégicos nas indústrias parceiras. Além disso, o Sesi oferecerá um portfólio de palestras sobre o tema e ações vinculadas ao CongregaRH, evento que ocorrerá de 17 a 19 de setembro, em Porto Alegre.

Estatísticas reforçam a necessidade de mobilizações desse tipo. O relatório mais recente sobre saúde mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2022, estima que um em cada cinco brasileiros enfrentará algum transtorno mental ao longo da vida, sendo a ansiedade e a depressão os mais frequentes. Para a psicóloga da entidade, Graziela Alberici, é preciso falar sobre sofrimento psíquico com clareza, favorecendo a escuta e reduzindo o estigma. Ela lembra que a falta de acesso a atendimentos especializados agrava a situação. “O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece apoio gratuito nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e nas unidades Básicas de Saúde (UBSs). Procurar ajuda é um ato de coragem”, reforça Graziela.

Especialistas chamam atenção para sinais de alerta, como mudanças bruscas de comportamento e isolamento repentino. Para a psicóloga Sayonara Giacomin, do Sesi-RS, a chave é oferecer apoio de forma respeitosa. “Uma fala aberta e tranquila, como ‘Percebi que talvez algo esteja acontecendo e estou aqui para ajudar’, costuma ser eficaz”, afirma. Quando os sinais persistem, o encaminhamento à liderança, ao RH ou a programas de apoio torna-se essencial. Essa rede de acolhimento, somada às iniciativas institucionais, fortalece o compromisso em promover ambientes mais saudáveis.