Equipes de Osório são destaques em competição de Futsal

OSÓRIO – Dando continuidade à Copa NC Sports Libertadores de Futsal de Base, o Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu entre os dias 06 e 07 de setembro a disputa da segunda e última etapa da competição. Mais uma vez o Campeonato reuniu dezenas de equipes do Litoral Norte e de outras regiões do Estado.

Cada categoria contou com oito times cada, tendo formato igual. As equipes foram divididas em dois grupos com quatro, onde jogam entre si, avançando as duas melhores de cada chave para as semifinais. Já as duas piores de cada grupo disputariam um play-off com dois jogos para definirem as demais colocações.

No final, todos os times foram premiados com troféus e medalhas. Além disso, houve premiação individual, sendo destacados os Artilheiros, Goleiros Menos Vazados e Melhores Técnicos. Não bastasse tudo isso, também foram contemplados com medalhas os Melhores Atletas de cada partida, sendo escolhido um jogador de cada time.

Todos os jogos foram disputados em tempo único de 15 minutos, com exceção das disputas do 5º e do 7º lugar, onde as partidas contaram com um tempo de oito minutos. Em ambas as partidas, em caso de empate, o vencedor seria aquele com melhor campanha na competição. Já nas semifinais (vencedores e perdedores), na disputa do 3º lugar e na grande final, caso os jogos terminassem empatados, a decisão seria nos pênaltis, com três cobranças para cada lado.

SUB-10

Após grandes partidas, o título foi decidido entre o Conexão Osório e o Lions (Esteio). O duelo colocava frente a frente as duas melhores equipes da competição. Ambas chegaram à decisão invictas, com três vitórias e um empate, sendo esse resultado ocorrido no duelo entre elas na primeira fase, quando a partida terminou empatada em 1 a 1, única vez em que os dois times sofreram gol na competição.

Com menos de um minuto de jogo, os donos da casa abriram o placar. O goleiro Emanuel deu um chutão para frente, Davi não segurou a bola e acabou soltando para linha de fundo. O Conexão cobrou o escanteio para dentro da área e Joaquim, ao invés de cortar, acabou marcando gol contra: 1 a 0 Conexão.

Mesmo com a vantagem, o time osoriense seguiu em cima. Wesley roubou a bola na quadra de ataque, driblou o marcador, mas chutou fraco para a defesa de Davi. Pouco tempo depois, Miguel Pires recebeu na entrada da área e girou batendo no canto para boa defesa de Davi. No escanteio, Pires dominou, mas finalizou para fora. Na sequência, o Conexão teve um lateral. Após cobrança, Pires tentou chute de primeira, mas o goleiro Davi defendeu no susto.

Enquanto que o Lions errava lá na frente, em um contra-ataque quase que saiu o segundo gol do Conexão. Miguel Pires entrou cara a cara com o goleiro, mas Davi defendeu. Na sobra, Vicente tentou pegar o rebote, mas o arqueiro do Lions segurou firme. Alguns minutos depois, Pires teve outra chance para marcar. O camisa 09 do Conexão recebeu lançamento na frente, mas finalizou para fora.

O Lions não conseguia criar chances para empatar, até que faltando 22 segundos para o término da partida, o defensor da equipe de Esteio jogou a bola para frente, Caetano dividiu com Emanuel e, sem goleiro, chutou para fora a chance do empate. Depois disso, não houve tempo para mais nada, com o Conexão vencendo o jogo por 1 a 0, resultado que confirmou o título do Sub-10 para o time de Osório.

Já na disputa do terceiro lugar, após empate em 1 a 1, o Genoma Sabará (Porto Alegre) levou a melhor sobre o River Jr (Gravataí) nos pênaltis, vencendo pelo placar de 2 a 1.

SUB-08

Após grandes partidas, o título foi decidido entre Abade (Osório) e Top 10 (Imbé/Capão da Canoa). Após passar em 2º lugar na sua chave somando seis pontos (duas vitórias e uma derrota), a equipe osoriense chegou à decisão com uma boa vitória sobre o Pequenos Gigantes (Xangri-lá) por 3 a 0. Porém, a tarefa na final não seria fácil, visto que o Top 10 estava invicto na competição, tendo vencido três partidas e conquistado um empate.

Em um duelo equilibrado, a bola parada foi o caminho para abrir o placar. Miguel, de falta, acertou um chute no canto para fazer 1 a 0 para o Abade. Precisando do empate, o Top 10 foi para cima nos minutos finais, enquanto que o time da casa se segurava como podia. Em um lateral para o Abade, Lara jogou para a área, a bola desviou no meio do caminho e entrou. Porém, com auxílio do VAR, a arbitragem marcou falta na jogada, anulando o segundo da equipe osoriense. E, na jogada seguinte, Vitor chutou cruzado e o goleiro Arthur aceitou, cedendo o empate ao adversário: 1 a 1.

Após sofrer o gol, o Abade que foi para cima. Depois de fazer jogada individual, Manu rolou para trás e Lourenzo chutou para fora. Em seguida, Manu arriscou chute de longe e Téo defendeu com o pé. Pouco tempo depois, após bate-rebate, a bola sobrou para Manu dentro da área: ele driblou o marcador e, mesmo caído, tocou para o gol: 2 a 1 Abade. Mas, novamente, o VAR interviu e a arbitragem anulou o gol, marcando falta na jogada. Na sequência, o jogo foi encerrado, indo para a disputa de pênaltis. Com o apito final, a torcida da casa soltou uma tremenda vaia direcionada aos árbitros.

PÊNALTIS: Ambas as equipes começaram convertendo a sua primeira cobrança. Porém, no segundo chute do Top 10, Arthur chutou no meio do gol e Vicente encaixou firme, fazendo a defesa. Com a chance de passar na frente, o Abade viu Pedro chutar para fora, permanecendo a disputa em 1 a 1. Na última cobrança, Vitor fez 2 a 1 Top 10. E Joaquim igualou para o Abade: 2 a 2.

Na série alternadas, o confronto seguiu empatado, até chegar nos goleiros. Téo foi o primeiro a chutar e fez 6 a 5 para o Top 10. Na sequência, Vicente foi para a cobrança e acabou parando em Téo. Vitória do Top 10 por 6 a 5, resultado que deixou o Abade com o vice-campeonato do Sub-08.

Já na disputa do terceiro lugar, o Genoma Sabará derrotou o Pequenos Gigantes pelo placar de 1 a 0.

SUB-12

Depois de uma classificação suada, o Milan (Osório) acabou caindo nas semifinais ao perder para o Tramandaí City por 1 a 0. Vale ressaltar que nesse jogo o time teve uma chance clara de igualar a partida, mas Vitinho acabou desperdiçando um pênalti. Passada a derrota, o time de Osório conseguiu se reanimar e bateu o Boomerang (Tramandaí) na disputa do terceiro lugar.

A vitória por 2 a 0 veio graça a dupla Ramiro e Vitinho. No primeiro gol, Ramiro recebeu de Vitinho e só rolou para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aproveitando escanteio batido por Vitinho, Ramiro encheu o pé para fazer o segundo gol dele no jogo e também do Milan, dando números finais a partida. Já na disputa do título, depois do empate sem gols com a bola rolando, na disputa por pênaltis quem levou a melhor foi o Genoma ao derrotar o Tramandaí City por 3 a 2.

CONFUSÃO

A categoria Sub-12 foi marcada por uma confusão. Estávamos apenas na segunda partida da manhã de domingo (7), quando o Milan (Osório) fez 2 a 0 na equipe do Pequenos Gigantes (Xangri-lá). Logo em seguida, o treinador do time visitante pediu o VAR para analisar uma falta na jogada do gol. Depois do lance analisado, o árbitro decidiu validar o gol e dar uma falta acumulativa para as duas equipes, dando cartão amarelo para o técnico do Pequenos Gigantes.

Logo na sequência do jogo, o mesmo árbitro não marcou outra falta para o Pequenos Gigantes, lance que fez o treinador do time de Xangri-lá enlouquecer de vez, invadindo a quadra, o que fez ele receber o cartão vermelho. Após ser expulso, ele partiu para cima do árbitro, chegando a peitá-lo. Na confusão, outro árbitro acabou dando um chute no treinador, gerando mais revolta.

Depois de ser contido por seguranças, o técnico do Pequenos Gigantes saiu de quadra junto com sua equipe, sendo a vitória confirmada ao Milan. Resultado! O treinador foi excluído da competição, enquanto que seu time pode seguir no Campeonato, assim como o árbitro agressor.

OUTROS RESULTADOS

Sub-14

1º – Vila Lobos (Capão)

2º – Grêmio Tramandaí

3º – Genoma Sabará (Poa)

Milan terminou na terceira colocação da categoria Sub-12 após vencer Boomerang (Tramandaí) por 2 a 0.

CRÉDITOS FOTO 1 E 2: Divulgação

CRÉDITO FOTO 3: Lucas Rodrigues