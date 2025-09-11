Banrisul completa 97 anos consolidando sua trajetória de tradição e inovação

Aplicativo e site ganham novo layout, reforçando a evolução digital do banco dos gaúchos.

O Banrisul completa 97 anos nesta sexta-feira (12), e marca a data com o anúncio de um conjunto de novidades que reforçam sua trajetória de solidez e tradição, ao mesmo tempo em que projeta o futuro como um banco moderno e digital. Entre os destaques estão a reformulação do aplicativo e do site Banrisul e o lançamento do Banrisul Ofertas – plataforma que conecta lojistas e clientes. O aniversário também é celebrado com uma nova campanha estrelada pela cantora Luísa Sonza.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a instituição alia segurança e solidez à conveniência de soluções digitais modernas. “Conseguimos mostrar que tradição e inovação podem caminhar juntas. Nosso compromisso é seguir ao lado dos gaúchos, oferecendo soluções que tornem a vida financeira mais simples e eficiente. Estamos construindo o Banrisul dos próximos 100 anos”, destaca.

App de cara nova

O principal anúncio é a reformulação do aplicativo Banrisul, que passa a oferecer uma experiência de uso mais intuitiva, acessível e segura. Com design renovado, a plataforma foi desenvolvida a partir de pesquisas com clientes e conta com recursos que colocam o usuário no centro da vida financeira.

Entre as novidades, estão:

● Pix completo (parcelado, troco e automático)

● Gestão de crédito com contratação rápida pelo app

● Espaço Investimentos e integração com a InvestPlay, via Open Finance

● Meu Banricompras, para acompanhar transações em tempo real

● Finanças em Dia, que categoriza despesas e permite definir orçamentos mensais

● Apple Pay e Tag Banrisul, ampliando a praticidade em pagamentos

● Acessibilidade alinhada às diretrizes internacionais Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), que orientam como sites, aplicativos e sistemas digitais devem ser projetados para serem acessíveis a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva

A nova versão já está disponível para os clientes.

Site institucional de cara nova

O Banrisul apresenta o site institucional em novo layout, redesenhado para oferecer navegação mais ágil e responsiva. O portal organiza conteúdos por perfis como pessoa física, empresas, agronegócio, governos, servidores públicos e jovens, e dá maior destaque às soluções financeiras, incluindo crédito rural, cartões, investimentos e seguros.

Tradição e modernidade na campanha com Luísa Sonza

Para comunicar a renovação digital, o Banrisul lança uma campanha estrelada pela artista Luísa Sonza, que reforça a mensagem de tradição e modernidade. Gaúcha que conquistou o Brasil e o mundo sem perder as raízes, Luísa é a cara e a voz da atualização do app Banrisul em peças para TV, rádio, mídia impressa, digital e mobiliário urbano.

Banrisul Ofertas: conexão entre lojistas e clientes

Outra iniciativa é o Banrisul Ofertas, plataforma que integra lojistas credenciados à Vero e correntistas do Banrisul. Por meio dela, os estabelecimentos podem cadastrar promoções no app Vero Gestão, que ficam disponíveis aos clientes no aplicativo Banrisul.

Com investimento zero para empresários e usuários, o programa funciona como uma vitrine digital que amplia a visibilidade dos negócios e atrai novos consumidores. Inicialmente lançado em Porto Alegre, no segmento de gastronomia, será expandido gradualmente para outras áreas e cidades.

Parceria com a Opinião Produtora

A partir de 19 de setembro, clientes Banrisul poderão aproveitar condições especiais para espetáculos nas casas Araújo Vianna, Bar Opinião, KTO Arena e Teatro Túlio Piva. Com o cartão de crédito Banrisul (Visa ou Mastercard), cada cliente terá direito a 50% de desconto na compra de até quatro ingressos, tanto nas bilheterias quanto nas compras online pela plataforma Sympla.

Os clientes que optarem pelo Banricompras também poderão usufruir do mesmo benefício diretamente nas bilheterias. A partir da parceria, todas as casas contarão com exclusividade da máquina Vero.

O lançamento desta parceria será marcado pelo patrocínio do show Acústico Bandas Gaúchas – 20 Anos, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, no Auditório Araújo Vianna.

Tradição que se renova

Fundado em 1928, no Rio Grande do Sul, o Banrisul nasceu para apoiar o desenvolvimento econômico da região e, desde então, consolidou-se como o “banco dos gaúchos”. Hoje, chega aos 97 anos com 490 agências, 114 pontos de atendimento e 940 Banripontos.