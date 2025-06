Vacinação contra a Gripe será realizada no Largo dos Estudantes e na Vila Olímpica

OSÓRIO – Segue em andamento a Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza) na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é imunizar pelo menos 90% de cada público alvo. Até quinta-feira (29), aproximadamente 13 mil pessoas haviam tomado a vacina, sendo cerca de 6,3 mil pertencentes ao público-alvo.

O grupo que mais preocupa é o das crianças entre seis meses e menores de cinco anos de idade. Das 3.838, somente 834 se vacinaram, o equivalente a 21,7%. Já em relação aos idosos, 5.277 dos 9.591 tomaram a vacina, sendo registrada uma procura de 55% do total previsto pela Secretaria.

Pensando em aumentar esses números, uma ação será realizada na manhã de sábado (31), com intuito de incentivar a população e, ao mesmo tempo, facilitar a procura pela vacina. Pontos de Vacinação serão montados no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e na Vila Olímpica. O serviço gratuito funcionará das 8h às 12h.

Já de segunda a sexta-feira, a vacinação segue nos Postos de Saúde do município, sempre em dois horários: Das 8h ao meio-dia e das 13h e 30min até às 17h. Além disso, o Posto Central também conta com aplicação de vacinas no Turno Estendido, se encerrando às 20h. Lembrando que a vacinação está disponível para todas as faixas etárias. Para se vacinar é necessário levar um documento de identificação com foto e a Carteirinha de Vacinação.

CRÉDITO: PMO