Vereadores aprovam Projeto que denomina Horto Municipal como Paulo Cesar da Silva

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (27), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Sessão da Câmara contou com a presença dos 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Rosi Jardim, Ricardo Bolzan, Rossano Teixeira e Vagner Gonçalves do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Durante a Sessão, foram aprovados três Pedidos de Indicação e cinco Requerimentos. Também foram aprovados, por unanimidade, três Projetos de Lei (PLs), todos de autoria do Executivo. Entre eles está o no 064/2025, que denomina o Horto da cidade como Horto Municipal Paulo Cesar da Silva.

Durante as falas, alguns vereadores falaram sobre o homenageado. A viúva de Paulo Cesar, Maria Basilisa, assim como a filha Soraia e o Neto Gabriel, estiverem presentes acompanhando a votação do PL. Já o outro filho do ex-servidor municipal, Rodrigo, não podendo comparecer à Sessão, enviou uma mensagem, a qual foi lida pelo presidente da Casa, o vereador Rossano.

Homenageado faleceu em 2023, aos 77 anos.

HOMENAGEADO

Paulo Cesar nasceu em 09 de maio de 1946, no bairro Porto Lacustre. Filho de Francisco Nunes da Silva e de Maria das Dores da Silva, Paulo Cesar foi casado com a professora Maria Basilisa Ibañez Solaz da Silva, com quem teve dois filhos, Rodrigo e Soraia, além de três netos: Clara, Isadora e Gabriel. Funcionário concursado nomeado como capataz, atuou na função de coordenador do Horto Municipal, praças e ajardinamento de todo município por anos. Ele faleceu no dia 24 de setembro, aos 77 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Familiares de Paulo Cesar da Silva estiveram presentes durante a Sessão.

OUTROS PROJETOS APROVADOS

PL 062/2025 – Altera o parágrafo 7º do artigo 13 da Lei Municipal nº 3.618 de 21 de dezembro de 2004, que “reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município e dá outras providências”.

PL 072/2025 – Autoriza o repasse de patrocínio no valor de R$ 9.942,00 (nove mil novecentos e quarenta e dois reais) a Cláudio Raulino Anflor de Oliveira (Gordo) para a realização dos Festejos em Louvor ao Divino Espírito Santo. O evento inicia nesta sexta (30) e seguirá até 08 de junho. O dinheiro será utilizado para a custear a participação de seis musicistas, sendo que cada um receberá a quantia de R$ 1.657,00 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais).

Os PLs deverão ser sancionados pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, passando a valer assim que forem publicados no Diário Oficial. Vale ressaltar que, todas as proposições, assim como os Projetos de Lei, estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

PEDIDO DE VISTAS

Também presente na Ordem do Dia, o Parecer Contrário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) referente ao Projeto de Lei no 052/2025 teve Pedido de Vistas realizado pelo líder da Bancada do MDB, Julio Mirim, após solicitação do vereador Lucas. Devido a isso, o Parecer seguirá sendo discutido e voltará a votação em uma Sessão futura. O texto, de autoria do Executivo, altera a Lei nº 5.873 de 24 de fevereiro de 2017, que “dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Poder Executivo e dá outras providências”.

PRÓXIMA SESSÃO

Na próxima terça-feira (03/06), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara, a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

