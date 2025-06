UPA receberá atendimento de urgência e emergência pediátrica

OSÓRIO – A partir de domingo (01/06), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade passará a contar com atendimento de pediatra para urgências e emergências. O trabalho estará disponível das 10h às 22h. A UPA está localizada na Rua José Vieira de Souza, nº 1.114, no bairro Medianeira.

A iniciativa partiu da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, e se dá após o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) deixar de realizar o serviço. Além disso, a medida também chega com o aumento da demanda, principalmente nos casos de doenças respiratórias devido ao frio e as baixas temperaturas.

Em entrevista a uma rádio local durante esta semana, o secretário municipal de Saúde, Gonzalo Pintos, afirmou que o novo serviço contará com um médico pediatra registrado, com o suporte de outros três profissionais clínicos que atuam na UPA. Ainda de acordo com o secretário, a contratação do profissional não trará custos adicionais ao Município, sendo realizada, segundo ele, uma “reestruturação interna” entre os funcionários.

OUTRAS OPÇÕES

Fora a UPA, o atendimento pediátrico também ocorre no Posto Médico Central Dr. Flávio Silveira (Rua Garibaldi, nº 255, bairro Sul Brasileiro), de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 13h e 30min. Além de ocorrer na hora, o atendimento também pode ser agendado nos seguintes dias: Terças e quintas-feiras, durante todo o dia; e nas sextas, no período da manhã.

Secretário Municipal de Saúde, Gonzalo Pintos.

CRÉDITOS: PMO