Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na RSC-101

Um acidente no final da tarde de quarta-feira (28), causou a morte de uma pessoa e deixou outra ferida na RSC-101. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma retroescavadeira da prefeitura de Mostardas seguia pela pista no sentido à Palmares do Sul, quando acabou sendo atingida na traseira por uma Van. A colisão ocorreu no quilômetro 178 da rodovia, na localidade de Barros, em Mostardas.

O motorista da van morreu no local. O local foi isolado para realização da Perícia. Já o condutor da retroescavadeira foi socorrido pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e levado a hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado, assim como as identidades e as idades dos envolvidos.