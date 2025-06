Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na segunda-feira (26), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram quatro prisões na região. As ações distintas ocorreram nos municípios de Osório e Santo Antônio da Patrulha (SAP).

Em Osório, os Policiais Militares (PMs) avistaram um homem em atitude suspeita caminhando pelo bairro Glória e resolveram abordá-lo. O sujeito, de 42 anos, estava carregando uma porção de cocaína. Em consulta ao sistema foi constatado que o indivíduo estava foragido da Justiça. Diante dos fatos, o criminoso foi detido. Vale ressaltar que esse foi o terceiro foragido capturado na cidade de Osório em menos de uma semana.

Ainda em Osório, um casal foi preso no bairro Albatroz. Com o homem, de 30 anos, e a mulher, de 28 anos, foram apreendidos: uma porção e um tijolo de maconha, 86 pedras de crack, além de um aparelho celular. Já em SAP, mais um homem foi detido. A prisão ocorreu enquanto o indivíduo trafegava abordo de um Polo pelo bairro Vila Rica. O criminoso, que já tinha antecedentes por tráfico, estava carregando 182 gramas (g) de maconha, uma câmera de vigilância e um celular. Conforme a BM, os entorpecentes foram encontrados escondidos debaixo do tapete traseiro do carro.

Ação em SAP apreendeu objetos e aproximadamente 200g de maconha.

NOVA PRISÃO EM OSÓRIO

Na terça (27), o 8º BPM prendeu mais uma pessoa por tráfico em Osório, desta vez na Praia de Mariápolis. A prisão ocorreu durante a Operação Cerco Fechado, ação que visa o combate de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), entre outros, incluindo roubo a pedestre, furto, arrombamento e tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, a equipe de Força Tática recebeu informações sobre atitudes suspeitas em um endereço. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde avistaram um homem. O indivíduo, que possui passagens por tráfico e roubo, tentou fugir, mas acabou sendo pego. Com ele, os PMs apreenderam 21 pedras de crack, dois celulares e R$ 40,00.

Homem foi preso em Mariápolis com dinheiro, celular e porções de drogas.

GRANDE APREENSÃO

Na manhã de quarta-feira (28), ainda durante a Operação Cerco Fechado, os agentes do 8º BPM realizaram uma apreensão de mais de 1,1 mil porções de entorpecentes em Cidreira. Durante patrulhamento pelo bairro Antena, os PMs flagraram um automóvel Renault Clio estacionado em frente a um imóvel conhecido como ponto de tráfico e resolveram abordá-lo.

Dentro do veículo foram encontradas 1.122 porções de drogas, sendo 364 pedras de crack e 758 pinos de cocaína. Além do material ilícito, também foram confiscados dois celulares e 800 reais em dinheiro, assim como o automóvel. O motorista do carro foi preso em flagrante. O homem, de 43 anos, possui diversos antecedentes por crimes como: homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, furto, entre outros.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Policiais apreenderam carro, dinheiro, celulares e 1.122 porções de entorpecentes.

