Uma mulher morre e outra fica ferida em ataque a tiros em Magistério

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de domingo (5), após um ataque a tiros ser registrado em uma residência localizada em Balneário Pinhal. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o imóvel, que fica na Rua General Osório, na praia de Magistério.

Segundo a BM, dois homens armados teriam entrado na casa e atirado contra as vítimas. Ambas por socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para atendimento médico. Porém, uma delas, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Já a outra baleada foi socorrida e não corre risco de morte. Vale ressaltar que as mulheres, as quais não tiveram as identidades divulgadas, não possuíam antecedentes criminais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações. A suspeita é de que o ataque esteja relacionado com a disputa do tráfico na região. Até o momento nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso.