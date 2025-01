Vereador de Tramandaí assume Secretaria de Saúde de Cidreira

No dia 1º de janeiro, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais tomaram posse em todo o país. E, nos 23 municípios do Litoral Norte gaúcho não foi diferente. Porém, um caso acabou chamando atenção da população de duas cidades da região.

Victor Ilha (União Brasil) foi empossado como um dos 13 vereadores que irão compor o Legislativo de Tramandaí pelo próximo quadriênio (2025-2028). Entretanto, o vereador foi convidado pelo prefeito eleito de Cidreira, o osoriense Beto do Litoral (Podemos), para assumir o comando da Secretaria de Saúde do município.

Para quem não sabe, Ilha tem uma forte conexão com Cidreira, onde mantém laços familiares e comerciais. Além disso, ele iniciou sua trajetória política na cidade, onde atuou na Secretaria de Saúde entre 2006 e 2010. Victor garante que irá “somar” para os dois municípios: “A acumulação das duas funções (vereador e secretário) é um grande desafio. Já montei grupos de trabalhos para me auxiliar tanto em Tramandaí, quanto em Cidreira. Serão anos de muito trabalho. Mas minha trajetória foi sempre pautada em trabalho, dedicação e compromisso”, pontuou Ilha. Ele ainda afirmou que não deixará de cumprir com suas obrigações.

ENTENDA O CASO

Mas agora você deve estar se perguntando: mas isso é legal? Segundo nossa Constituição Federal, é permitido que uma pessoa ocupe os cargos de vereador e secretário municipal, desde que não haja incompatibilidade de horários. Vale ressaltar que isso só é válido no caso de os cargos serem em municípios diferentes, como é a situação de Victor Ilha. Já em relação a ocupar a vaga de vereador e secretário municipal em uma mesma cidade é proibido. Ou seja, se o vereador de Tramandaí fosse convidado para assumir uma pasta na prefeitura tramandaiense e aceitasse, ele teria que abrir mão da sua vaga na Câmara. Isso foi o que aconteceu em Osório com Marcelo Reis, que preferiu assumir a Secretaria de Educação do município ao invés de fazer parte do Legislativo osoriense. Lembrando que Marcelo poderá retornar à Câmara de Osório ao longo dos próximos quatros anos, desde que deixe o cargo de secretário. Situação semelhante ocorreu na última Gestão, quando Lucas Azevedo, eleito na época para seu 3º mandato como vereador, comandou a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude em 2021 por 11 meses, antes de retomar a sua cadeira na Câmara.