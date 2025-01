São Vicente de Paulo recebe investimento de R$ 1,2 milhão

OSÓRIO – O governador em Exercício Gabriel Souza, acompanhado da secretária estadual de Saúde Arita Bergmann, esteve visitando o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) durante a manhã de segunda-feira (6). Na ocasião, foi assinada a Portaria que confirma o repasse de R$ 1,25 milhão para a instituição.

O valor destinado pelo Governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais, será utilizado na aquisição de um novo tomógrafo computadorizado. Dentro do objetivo do governo gaúcho de manter em pleno funcionamento o serviço de diagnóstico por imagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HSVP será o terceiro hospital da região contemplado com o novo equipamento, visto que os Hospitais Santo Antônio da Patrulha (HSAP) e Tramandaí (HT) já haviam sido contemplados. Após a aquisição, o São Vicente se tornará referência para 11 cidades da região, incluindo Osório.

SER MULHER

Ainda durante o ato, também foi assinada a Portaria que habilita os Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SER Mulher) regionalizados. O HSVP foi uma das seis instituições de saúde contempladas na primeira fase do Programa. O anúncio havia sido realizado pelo Governo do RS no último dia 19 de dezembro.

O SER Mulher macrorregional prevê incentivo de implantação, em parcela única, no valor de R$ 200 mil e o incentivo de custeio mensal no valor de R$ 125 mil. O principal objetivo é atender às principais demandas em ginecologia. A ideia é disponibilizar um tratamento especializado para pessoas que forem atendidas primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde dos seus municípios. Serão atendidas mulheres e demais pessoas que necessitam de atendimento especializado em ginecologia. Também será um centro formador para inserção de dispositivos, como exemplo, o dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros. Os encaminhamentos realizados deverão seguir os critérios estabelecidos pelos protocolos de regulação ambulatorial do Telessaúde-RS e suas respectivas atualizações. O serviço vai funcionar de acordo com os fluxos de regulação de consultas especializadas no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon).

Presente no ato, o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) destacou a importância dos investimentos no São Vicente de Paulo. “Hoje estou muito feliz em participar de mais uma conquista para o Hospital de Osório. Tenho certeza que esse tomógrafo vai qualificar muito o atendimento da nossa população. Da mesma maneira o SER Mulher que vai ser um serviço especializado à disposição das pessoas. Seguimos em frente discutindo o melhor para nossa região e sempre buscando novas conquistas”, afirmou o parlamentar.

Já o prefeito Romildo Bolzan Júnior declarou que é preciso investir no desenvolvimento da saúde no Litoral Norte com uma visão estratégica: “Os espaços físicos existem, mas às vezes são subestimados, sendo mal aproveitados”, comentou Romildo, colocando o município a disposição para “a construção de estratégias de desenvolvimento”. Além do deputado e do prefeito, a cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito Ed Moraes, das interventoras do Hospital, de vereadores e secretário municipais.

CENTRO DE REABILITAÇÃO

Referência para os municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), o Centro de Reabilitação deve começar a funcionar entre março e abril deste ano. O espaço será montado na área dos fundos do HSVP, em uma estrutura cedida pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Com a proposta de atender cerca de 140 pacientes por mês, o Centro será especializado em áreas como ginecologia, planejamento familiar, mastologia, investigação de câncer de colo do útero, entre outras demandas. O serviço contará com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nutrição, assistência social, psicologia e outros, além de integrar os esforços da futura equipe de oncologia, cuja implantação também está previsto para ser implementado em breve.

OPERAÇÃO VERÃO

Além dos anúncios, o Governo gaúcho já havia repassado outros investimentos para o Hospital São Vicente de Paulo. A instituição é uma das 11 do Litoral contempladas com repasses para a Operação Verão Total 2024/2025, no valor de R$ 200 mil. Além disso, Osório também recebeu R$ 180 mil para a qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), R$ 120 mil como incremento do custeio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nove mil reais para a aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica.

